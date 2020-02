Parkering i Fields: Anne fik 100 kr i 'skumle'-gebyr

- Hej.

- Jeg har tidligere handlet en del i Fields og kørt mit dankort igennem automaten ved ind-og udkørsel fra parkeringskælderen - nemt og bekvemt.

- Da jeg besøgte Fields i efterårsferien var parkeringsløsningen lavet om til nummerplade-skanning ved indkørsel og mulighed for at betale i automater på stedet eller på Parkzone A/S´s hjemmeside indenfor 48 timer.

- På grund af efterårsferien og det nye parkeringssystem er køerne til automaterne meget meget lange, da jeg skal hjem, så jeg beslutter at betale på Parkzones hjemmeside fremfor at stå en time i kø.

Da jeg kommer hjem glemmer jeg at betale

Sådan indleder Anne C en mail til nationen! om den i hendes øjne komplet urimelige, uetisk og amoralske behandling hun har fået af Fields og indkøbscentrets parkeringspartner Parkzone. Anne synes det det bør komme frem i lyset, hvordan de to - Fields og Parkzone - behandler deres gæster/kunder, så andre bilister kan blive advaret. Anne er i øvrigt ikke den eneste, der har det sådan. Og nedenfor kan du – sammen med svaret fra Fields – læse, hvordan andre Fields gæster har det med det nye skannings-system og den nye gebyrpolitik.

Hendes brev fortsætter nemlig således:

Går og skumler - og får endnu et gebyr

- Da jeg kommer hjem efter resten af dagens ærinder glemmer jeg desværre at betale og kommer først i tanke om det efter de 48 timer er gået - så jeg modtager et brev med en opkrævning af parkeringsafgift 5 kr. plus en kontrolafgift på 200 kr.

- Jeg går og skumler lidt over det urimelige i, at det pludselig koster 205 kr. fordi jeg ikke nåede at betale indenfor 48 timer. Jeg modtager nu en rykker med tillæg af 100 kr. i rykkergebyr og betaler 305 kr. for at undgå flere gebyrer mv.

Ignorerer den næste - for jeg har jo betalt

- Kort tid efter modtager jeg endnu en rykker, da Parkzone A/S har tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr. Det ignorerer jeg, da jeg jo har betalt.

- Kort tid efter modtager jeg så igen en rykker tillagt endnu 100 kr. i rykkergebyr, idet det nu fremgår, at de har tilskrevet 100 kr. i rykkergebyr dagen før de har registreret min indbetaling og yderligere et rykkergebyr fordi jeg ikke har betalt rykkergebyret.

- De har fået 305 kr., men bliver ved at tilskrive rykkergebyrer, hvilket i min verden er aldeles urimeligt.

Og nu er der kommet endnu flere gebyrer på

- Jeg betaler ikke de 200 kr. i rykkergebyrer og er nu blevet sendt til inkasso, hvorfor der tilskrevet yderligere et inkassogebyr på 100 kr. og inkassosalær på 400 kr. - i alt 700 kr. oveni de 305 kr. jeg allerede har betalt for at parkere for 5 kr. i Fields.

- De kommer altså til at koste mig over 1000 kr. at have været i Fields i lidt over en time! Jeg er med på at man skal betale, hvad man skylder og også rykkergebyr, hvis man ikke betaler til tiden.

- Jeg mener det er urimeligt at de bliver ved med at opkræve flere og flere gebyrer efter, at regningen er betalt.

Nemmere end at drive god forretning

- Det er en uetisk og amoralsk pengemaskine, men selvfølgelig nemmere end at drive en rigtig forretning, skriver Anne C, og i boksen kan du se, hvad Jeanet C, Flemming B og Carsten L mener om Fields og deres parkering.

Jeanet C, Flemming B og Carsten L er også P-sure Jeanet C. 18. december 2019 kl. 19.02 Kære Field’s. Jeg har tilmeldt min bil automatisk kamera parkering, som åbenbart har fejlet ved en parkering, hvor jeg skulle have betalt 5 kr.(!!!!!!!) i parkering og nu har jeg modtaget en opkrævning på 205 kr., hvoraf de 200 er kontrolafgift. 200 kr. for ikke at betale 5 kr.???????? Det er simpelthen for sindssygt at I overhovedet gider at bruge tid på at sende mig denne opkrævning - det koster jer mere i administrationsomkostninger end jeg skylder jer!!! Hvis ikke denne bliver annulleret, så er det sidste gang at jeg har været på field’s og så finder jeg et andet sted at shoppe - that’s for sure!!!! Flemming B. 23. december 2019 kl. 10.28 Hej, Jeg kan se, at jeg ikke er den eneste, der har problemer med jeres parkeringsanlæg. Var i Fields i bil den 15/12-2019 Da jeg skal forlade Fields, taster jeg mit reg nummer ind, og får besked om, at jeg har ét minut tilbage - har også et billede af skærmen. Jeg forlader derfor Fields uden at betale noget, da det jo sådan set ikke er muligt for mig, da der intet kommer op på skærmen - ej heller, at jeg kan få en kvittering. Da jeg kommer hjem, går jeg ind på:https://parknsmile.dk/fields/ Hvor der står, at jeg skylder 5 kr. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. Jeg betaler de 5 kr, men det er under protest. Jeg skriver med det samme til den anførte mailadresse, men har ikke fået noget svar. Forklar mig venligst, hvorfor det sker, hvorfor jeres samarbejdspartner ikke svarer på henvendelser, hvordan det kan undgås og retur mig venligst min betaling. Jeg har sendt en privat besked med mit reg. nr. Venlig hilsen Flemming Brun Carsten L. 13. januar kl. 15.38 Så er det slut med at komme i fields, nu er det 3 gang vi bliver opkrævet for parkering +200 kr i gebyr, fordi jeres kameraparkering ikke virker mere, nu er det nok. cirka hver 10 gang vi er derude, så virker det ikke, og så kommer disse trusselsbreve med posten med det sindsyge gebyr på 200kr, så fremover må vi handle andre steder, hvor deres parkeringssystemer virker bedre. Tak for denne gang fields. Kilde: Fields Facebook-profil Vis mere Luk

nationen! har bedt Fields om at kommentere Annes brev, og de har bedt direktør Torben Juhl fra Parkzone om at svare. Og hvis hun havde håbet på, at det kunne flytte noget, så tog hun fejl:

P-bossen: Det gamle system havde udfordringer

- Det nye parkeringssystem i Field’s er netop implementeret for at imødekomme de udfordringer, som Field’s oplevede med det bomsystem, de tidligere havde.

- Det forrige parkeringssystem med bomløsning forårsagede, at kunderne ofte måtte holde i lange køer ved ind- og udkørsel af parkeringsanlægget, når de skulle betale ved bommene.

- Med det nye nummerpladegenkendelsessystem slipper kunderne for de lange køer. Det skyldes, at der ikke er bomme, der bremser køreflowet.

Der er mange betalingsmuligheder

- De mange betalingsmuligheder giver i stedet kunderne mulighed for frit at vælge mellem at betale inden eller efter udkørsel af parkeringsanlægget. Kunderne vælger selv, om de vil betale i de opsatte betalingsautomater i parkeringsanlægget, med EasyPark eller om de vil betale online efter udkørsel.

- Har kunder travlt eller glemmer kunder at betale i parkeringsanlægget, tilbyder vi, at de kan gøre det hjemmefra op til 48 timer efter endt parkering.

- Da Anne i denne konkrete sag oplevede kø ved betalingsautomaterne i Field’s, grundet de mange besøgende i efterårsferien, muliggjorde det nye system således, at hun kunne springe køen over og vente med at betale til hun kom hjem – helt uden ekstra gebyrer. De ekstra gebyrer forekom først, fordi hun ikke betalte for sin parkering rettidigt.

Parkeringsrejsen skal være effektiv

- Vi gør os umage med at minde kunder om, at de skal betale for deres parkering både ved indkørsel, i lobbyer og ved udkørsel for netop at undgå en situation som Annes.

- På samme måde gør vi meget for at informere om de betalingsmuligheder, som kunderne har i forbindelse med deres parkering i Field’s. Det gælder de mange opsatte skilte, der er placeret i parkeringsanlægget og i lobbyerne samt på Field’s egen hjemmeside og på www.parknsmile.dk.

- Vi ved af erfaring, at klar og relevant information om parkeringen ved indkørsel til parkeringsanlæggene, i Field’s lobbyer og ved udkørsel er nødvendig for at hjælpe kunderne effektivt gennem deres parkeringsrejse.

- Formålet er, at kunder hverken skal bruge unødig tid på parkering eller glemme at betale for deres parkering.

Parkering skal være en positiv oplevelse

- Shoppingcentre lever af at skabe en god oplevelse for kunder, og det er vi meget bevidste om i vores samarbejde med Field’s. Da parkering er det første og sidste kontaktpunkt i den samlede oplevelse af Field’s, er det vigtigt, at kunder har en positiv oplevelse med parkering.

- Vi har fuld forståelse for, at det er ærgerligt at parkering skal løbe op i det beløb, som Anne skal betale, men vi har blot fulgt de gængse regler i denne sag, og alle vores frister er overholdt efter rentelovens § 9b stk. 2. Uanset om det er en parkeringsafgift på 5 kr., 10 kr. eller 50 kr., forholder vi os til, om der er betalt for parkeringen eller ej.

Vi sendte rykkeren før vi fik pengene

- Anne betalte et samlet beløb for parkeringsafgiften, kontrolafgiften og 1. rykkerskrivelse d. 25.11.2019, som vi modtog d. 26.11.2019.

- Da betalingsfristen på den 1. rykkerskrivelse var d. 21.11.2019 og betalingen derfor skete for sent, igangsatte vi rykkerproceduren d. 25.11.2019.

- Vi fremsendte således 2. rykkerskrivelse på 100 kr. før vi havde modtaget Annes betaling. Da dette rykkergebyr ikke blev betalt, fortsatte den almindelige rykkerprocedure. Vi udsendte derved 3. rykkerskrivelse med inkassovarsel.

- Vi informerer i alle vores breve om, at vores kunder har mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular på www.parkzone.dk/kontakt, hvis de har spørgsmål til deres sag.

Vi har fulgt de gældende regler

- Hvis vores kunder retter henvendelse via kontaktformularen, bliver deres sag automatisk sat i bero, indtil de har modtaget svar fra os. Vi informerer også om, at der kan påløbe yderligere omkostninger, hvis de ikke betaler til tiden.

- Kunder kan også ringe ind til kundeservice, hvis de har spørgsmål. Vi sidder i ParkZone klar ved telefonerne til at hjælpe kunder om alt fra parkering til kontrolafgifter.

- Vi tilbyder naturligvis også afdragsløsninger.

- Vi har ikke modtaget nogen henvendelse fra Anne i forløbet før d. 19.01.2020, hvorfor sagen er kørt i almindelig rykkerprocedure.

- Vi har fulgt de gældende regler i denne sag, da der er ikke betalt til tiden for parkeringen og de rykkere, Anne har modtaget fra os.

Ring - så undgår vi misforståelser

- Vi opfordrer vores kunder til at ringe ind, hvis de er i tvivl om parkering eller hvis de har spørgsmål til betaling. På den måde kan vi undgå mange af de misforståelser, der kan opstå, skriver Parkzones Torben Juhl altså, men hvad tænker du?