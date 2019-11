Paryk-drøm brast: Kommunen vil kun give Barbie-hår

Ditte arbejder nogle timer med rengøring ved siden af sine dagpenge, og vil gerne se pæn ud, når hun går på arbejde. Og hun er vred på sin kommune, der kun vi betale for én paryk pr år – andre kommuner vil nemlig give skaldede to parykker pr år.

- Jeg render rundt med noget, der hedder alopecia. Jeg mister håret pletvis.

- Jeg har efter flere år nu fundet en paryk, der passer, men Middelfart kommune vil kun give tilskud til en paryk om året. En paryk lavet af kunstfiber, det jeg kalder Barbie-hår.



Andre mennesker får to parykker om året

- Jeg har – da jeg boede i Nordfyns kommune - fået penge til to parykker om året til cirka 7000 kr stykket. Og andre mennesker på Fyn får også til to om året.

- Men Middelfart kommune mener, at den jeg har fundet, kan holde et år.

- Men det kan den ikke.

Jeg er 24 år og vil ikke ligne jeg ved ikke hvad

Sådan indleder Ditte S et brev til nationen! om at være skaldet og have et lille hoved, der er svært at finde velsiddende parykker til - og om hendes kommunes vilje til at hjælpe hende med parykker. Kommunen vil nemlig kun betale cirka 9500 kr om året til Dittes hårpragt - og det betyder, at Ditte selv skal finde 4-5000 kr. Og dem har hun ikke.

Du kan læse kommunens forklaring nedenfor - Ditte brev fortsætter nemlig således:

- Det er meget vigtigt, at have en paryk, der er pæn og i orden, når man går på arbejde og ses med andre mennesker osv.

- Jeg er 24 år gammel og jeg vil ikke gå og ligne jeg ved ikke hvad, fordi kommunen ikke kan se hvor vigtigt det faktisk er.

- Jeg vil gerne kunne gå glad på arbejde og ikke pludselig ikke ha’ lyst til at møde, fordi parykken bliver slidt og mister håret stille og roligt.

Pludselig meget stramt budget

- Jeg er ung og jeg vil være på arbejdsmarked i mange år endnu.

- Jeg er pt på dagpenge, men gør også rent nogle timer, inden jeg skal starte praktik og så fastansættes, hos dem jeg er ved nu,.

- Jeg har egen bil som bruges til at køre på arbejde, og lønnen er ikke høj, så hvis jeg pludselig skal lægge næsten 5000 kr ekstra for en paryk mere om året, så det pludselig et meget stramt budget, der skal lægges.

Se selv - det er min isse

- Se selv på billedet – det er min isse, så folk kan se, at det ikke bare er for sjovt jeg beder om paryk, skriver Ditte, der ifølge det svar kommunen har sendt til nationen!, får den hjælp, lovgivningen giver mulighed for at give:

- Middelfart Kommune kommenterer ikke på konkrete sager, men vi kan i stedet oplyse, at vi yder tilskud til hjælpemidler, herunder parykker, med udgangspunkt i gældende lovgivning.

- Når vi modtager en ansøgning om et tilskud til en paryk, så bliver sagen belyst, og borgeren bliver hørt via en såkaldt partshøring, så vi sikrer, at vi kan træffe en afgørelse på et oplyst grundlag.



- Herefter søger vi priser ind fra forskellige leverandører og udregner en gennemsnitspris for produktet.

- Det er det beløb, som ansøger får bevilget til køb af parykken.

Kommunen dækker det bevilgede beløb

- Det står ansøgeren frit for at vælge en anden leverandør eller at købe et dyrere produkt, end det kommunen evt. foreslår, men kommunen dækker som udgangspunkt kun det bevilgede beløb, da det er vurderet til at kunne dække udgiften til hjælpemidlet, skriver Middelfart Kommune, men hvad tænker du?