Passer børn: Erhvervskonto?

Sara er godkendt af kommunen som privat børnepasser, og derfor mente Nordea, at hun skulle have en erhvervskonto

- Jeg er formand for foreningen Private Børnepassere Sjælland!

- Vi er nok et par tusinde på landsplan.

- Som godkendt privat passer (privat pasningsordning) kan man vælge at have et cvr. nr. på lige fod med andre selvstændige virksomheder. Betale moms, føre regnskab, trække udgifter fra mm.

Lønmodtager - på lige fod

- Eller man kan vælge at få et fast fradrag på sin selvangivelse, på lige fod med de kommunalt ansatte dagplejere!

- Gør man det er hele pladsens pris, altså den pris forældrene betaler til os, LØN, som man betaler SKAT af på lige fod med andre lønmodtagere!

Sådan indleder Camilla V et brev til nationen! om den kedelige situation hendes ’kollega’ Sara H. er havnet i.

Smidt ud af Nordea

Er gået fint i 13 år

Camilla har selv været privat børnepasser i 13 år og har for tiden fem børn i sit hjem. Hendes bank, Danske Bank, har ikke problemer med at forældrebetalingen kommer ind på hendes løn-konto, men hun skriver, fordi Nordea har truet ’kollegaen’ Sara H. med udsmidning, hvis hun ikke opretter en erhvervskonto.

Det synes Camilla er helt forkert. Hendes brev – som Nordea kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Alt løn er koblet til cpr - så glem hvidvask

- Sara er selvstændig i samfundets øjne, men ikke i SKAT øjne. Der er hun nemlig lønmodtager!

- Derfor kan hun ikke få et cvr. nr. Og Nordea burde ligesom alle de andre banker i Danmark tilbyde Sara forsat at være kunde på helt almindelige betingelser.

- Det har intet med hvidvaskningsloven eller andet at gøre, da alt løn er koblet til et cpr. nr.

- Og kommunerne har helt styr på hver en krone der bliver udbetalt og Sara betaler SKAT af sin fulde løn lige som alle andre ansatte i landet.

Der er 10.000 børn i privat pasning

- Som privat børnepasser falder man lidt ned mellem to stole, da vi på den ene side er selvstændige og på den anden side lønmodtager.

- I sidste ende er det SKAT der bestemmer og ikke Nordea. Så mit ønske er at Nordea selvfølgelig finder en løsning for alle de kunder de har som har en privat pasningsordning.

- For Sara er helt sikkert ikke deres eneste kunde.

- Der bliver passet flere end 10.000 små børn i private pasningsordninger i Danmark, så Nordea må have en interesse i at løse udfordringen.

- Det kan jo ikke være rigtigt at alle private børnepassere skal modtage deres løn kontant, skriver Camilla, og nationen! har spurgt Nordea om de står helt fast på at private børnepassere skal have en erhvervskonto, og det svarer de på sådan her:

Nordea: Vi er blevet klogere

- Vi er i dialog med formanden for Foreningen Private Børnepassere Sjælland og er blevet klogere på, hvordan ordningen for private børnepassere ser ud.

- På den baggrund kigger vi nu ind i at finde en løsning, der både fungerer for de private børnepassere, der er kunder hos os, og for banken, skriver Nordea, men hvad tænker du?