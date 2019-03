Patient døde alene: Sygeplejersken udfyldte skemaer på kontoret imens

Sygeplejerske skriver om at bliver overfodret med unødige facts om it-systemer og en konstant omlægning af kodeord, pinkoder og andre teknikker til de daglige hjælpemidler.

- Hvis man kun læser en artikel om året, så lad det være denne.

- Som data-elskende djøffer (ikke i sundhedssektoren) er det tankevækkende, vigtige pointer og betragtninger, der præsenteres.

- Data er også gode at have, bestemt. Derfor elsker sådan nogle som mig registreringer og IT.

DJØF'er om at gøre liver surt

- Men vi er gået helt galt i byen som samfund i det nuværende set-up - vi magter tilsyneladende ikke at udvælge det, der giver mening at registrere og IT-systemunderstøtte og lade det andet fare.

- Dette 'det' skal vi have modet til at adressere, hvilket er en politisk opgave. Som vores politikere skal påtage sig og magte.

- Og sådan nogle som mig, data-djøfferne, skal finde ud af, hvordan vi kan bruge vores evner til andet end at gøre arbejdslivet surt for sygeplejersker, lærere, pædagoger mv.

Bruger halvdelen af tiden på at dokumentere

Sådan skriver Lene W i en meget populær kommentar (43 anbefalinger) på Politiken.dk til en kronik fra sygeplejerske Stine R, om den store mængde 'pseudoarbejde', hun et tvunget til bruge tid på i sit arbejde. Stine skriver om at de 'skrivebordssygeplejersker', der har sat sig uundgåelige spor i hendes daglige arbejde i form af utallige vejledninger, instrukser og handlingsanvisninger. Skrivelser, der ofte modsiger hinanden indbyrdes. Vejledninger der bærer præg af, at de er udtænkt af nogen, der ikke ved hvad der er praktisk muligt. Og hun beskriver problemet således:

- Vi, der fortsat er på gulvet, udmattes af, at ansvarligheden udvandes. De, der har konstrueret Sundhedsplatformen og Cura (kommunalt it-system) bliver ikke stillet til ansvar for de dødsfald, der sker som følge af forkerte tekniske funktioner.

- Det er hverken meningsfuldt eller livsbekræftende, når jeg skal bruge den ene halvdel af min arbejdsdag på at dokumentere den anden halvdel.

- Lærebøger i lindrende sygepleje er jo allerede skrevet. Hvorfor skal jeg skrive en ny lærebog, hver gang jeg plejer en ny patient?

Hvorfor skal patienten udspørges?

- Og hvorfor skal patienten udspørges om 14 forskellige områder, der dækker hele hendes fysiske og psykiske formåen på alle livets områder?

- Som et andet eksempel på meningsløst arbejde har jeg flere gange pligtskyldigt siddet og udfyldt de krævede oplysninger på en computer på kontoret, mens mine patienter er døde alene på deres stuer, skriver sygeplejersken, og Hanne B - der har fået 11 likes for sin kommentar er enig:

- Det danske Sundhedsvæsen er blevet totalt inficeret af pseudoarbejde - opfundet af ringbindsgeneralerne i bedste skjulte djøff-regi - som udelukkende har gjort det for egen vindings skyld!

- Det er satemig uhyggeligt!, lyder det fra Hanne og Helga bidrager til debatten med denne oplevelse:

- TAK - lade denne kronik være pligtlæsning for alle mellem- og topledere!

- Min gamle salig mor på 97 var næsten blind og kom på plejehjem (6 år siden).

- Jeg kom forbi en dag, hvor hun sad med sin frokost og kunne ikke finde maden. Ved siden af sad en sosu og kiggede på.

- Da jeg bemærkede det, fik jeg at vide, at hun skulle observere, hvor meget min mor selv kunne, det skulle vurderes, om der var behov for ekstra hjælp......

- Jeg blev mundlam. Der er stort behov for, at man også lærer at bruge ASF (almindelig sund fornuft), skriver Helga, men hvad siger du?