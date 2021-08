Patient indlagt i et askebæger: Røvsygt

Rygning og afslapning. Det er det Jørgen N husker fra to uger på psykiatrisk afdeling i Viborg, og det synes han er for dårligt. Han har bl.a. sendt sit dagsskema som bevis.

- Klokken ca. 17 onsdag d. 28.7 kom jeg til afd. PO (Psykiatrisk afdeling i Viborg red.), medbringende en lille rullekuffert og en taske samt puden og dynen fra modtagelsen.

- Jeg blev taget venligt imod af min nye kontaktperson - en kvindelig sygeplejerske - og blev ført hen til værelse 6, hvor der var en god udsigt over gårdhaven, men også et udsnit af Søndersø.

To fiskefrikadeller til hver

- Jeg tømte kufferten, lagde et par bøger og papir i skrivebordsskabet og så var det tid til aftensmad. To fiskefrikadeller til hver med tilbehør.

- Maden er generelt god, men selv om jeg fortalte, at jeg var vegetar, måtte jeg finde mig i at få serveret kød, da madmor mente hun at hun havde set at jeg før havde spist kød. Og kun nogle gange var vegetar.

Sådan indleder Jørgen N et brev til nationen! om situation på en psykiatrisk afdeling - som i hans øjne er elendig. For selv om personalet sådan er søde nok og ikke har særlig travlt, så sker der ikke en 'rygende fis', og det vil han gerne have lavet om på.

Frem og tilbage til rygealtanen

Jørgen har en del erfaring fra psyk. Han er fyldt 60 år og har været ud og ind af afdelinger i adskillige byer, så han håber at hans opråb kan få betydning over hele landet. nationen! har sendt hans brev til psyk i Viborg og bedt dem svare på, hvad de siger til patienterne synes der sker for lidt - og hvad de tænker om hans forslag. Brevet fra Jørgen fortsætter nemlig således:

- I tilknytning til afd. PO er der en lille terrasse. Her sidder man ved et lille bord og som regel bliver der røget.

- Man kan også sidde og få sig en samtale i fred og ro.

- De 2 gitteraltaner bliver flittigt frekventeret af nikotinhungrende medpatienter og da der kun må opholde sig en ad gangen, kan man bruge pausen til at bruge kaffeautomaten, som er åben fra klokken 6 - 22 og til 23 fredag og lørdag.

Meget afslapning på værelset

- Man kan også få sig en tår saft eller koldt vand til pillerne, som ofte bliver uddelt i nærheden af vandhanen.

- Nogle sluger alle pillerne på en gang, mens jeg dog tager de store en ad gangen og så de små to.

- I forbindelse med fælles arealet er der to fjernsyn( med få kanaler). Som regel er der kun ét tændt og alle pladser er optaget hen under eftermiddagen og aftenen.

- Som det fremgår af mit dagsskema er der meget 'afslapning på værelset' - værelset er helt i hvidt uden noget kunst at se på.

Og hvis man gik ud blev det påtalt

- Jeg overholdt ikke skemaet fuldt ud, hvad der nogle gange blev påtalt og så måtte jeg gå ind til mig selv.

- Der er et skab med puslespil og farveblyanter og så kan man lave små skilte med forskellige ord.

- Personalet opholder sig primært på kontoret og når der er vagtskifte 3 X 1/2 time er der ingen adgang og kun hvis der er vikarer er der personale.

- Man kan ikke sige at personalet er underbemandet, men de prioriterer bare deres eget selskab først og fremmest.

Ren opbevaring og spild af tid

- Man kan til gengæld godt sige at opholdet på PO er ren opbevaring og spild af kostbar tid, men psykologen på afdelingen kan selvfølgelig give en form for aflastning af ens tankemylder og problemer.

- Men jeg talte kun med hende i 10 minutter, i det der var besluttet, at jeg skulle udskrives, skriver Jørgen, der er hjemme igen (han var der i to uger).

Jørgens forslag til forbedringer på psyk. Fælles morgensang fra Højskolesangbogen Motion(gymnastik) Samtaleterapi med psykolog mindst 1 gang a 45 min. pr. uge. Rygestopmateriale fra Stoplinien og Kræftens Bekæmpelse. Besøg af apoteker der uddeler nikotintyggegummi og fortæller om hvad gæsterne kan bruge apoteket til . Kræftens Bekæmpelses lokale medarbejder kan komme og berette om rygerelaterede sygdomme. Avisabonnementer på Skive Folkeblad, Viborg Folkeblad og Jyllandsposten (det var der tidligere, men de er sparet væk). Tidssvarende computere med trådløs mus. Fælles gåture omkring Søndersø (varer ca. 1 time). Besøg i svømmehallen enten den på Viborg Gymnastik Højskole eller den oppe ved Viborg Station 10 min. gang hver vej.

Meget opmærksomme på aktiviter

nationen! har sendt hans brev og forslag til psyk i Viborg og bedt dem svare på, hvad de siger til patienterne synes der sker for lidt - og hvad de tænker om hans forslag. Og nogel af dem vil de da overveje:

- Vi kan ikke gå ind i konkrete patientforløb, men det giver naturligvis altid stof til eftertanke, når patienter oplever, at ophold på vores afsnit ikke lever op til forventningerne.

- Et led i behandling kan for nogle patienter være at begrænse stimuli i form af f.eks. aktiviteter. Nogle patienter kan opfatte det som kedeligt, og desværre lykkes vi ikke altid med at forklare patienterne dette godt nok.

Vi tager Jørgens forslag med

- Vi er dog meget opmærksomme på aktiviteter og tilbyder i dag f.eks. morgenmøder, motion, musik, sanserum, støtte til rygestop og akupunktur.

- Men vi er altid glade for nye tiltag, og vil have Jørgens forslag med i vores løbende arbejde med forbedre vores indsatser i behandlingen af patienter med vidt forskellige psykiske sygdomme.

- Aviser har vi dog desværre været nødt til at spare væk og nye computere er også på ønskelisten, skriver den psykiatriske afdeling i Viborg, men hvad tænker du?