Patienter onanerer på stuen: Vildt ubehageligt

- Det sker også i det socialpædagogiske område.

- Ja, vi arbejder med mennesker med alle dets aspekter og problemstillinger, som f.eks. onani i offentligt rum.

- Vi oplever også at blive råbt ad og slået på. Men mest af alt oplever vi glæden sammen med det menneske, når det lykkes med pædagogisk indsats at ændre adfærden.

Skal ikke udholde alt

- Jeg forstår godt den unge sygeplejestuderende, men jeg er sikker på, at hendes faglighed vinder, og ja, hun skal også passe på sig selv, få hjælp/råd og sige fra.

- Vi mennesker skal ikke kunne udholde alt.

Sosu'er vil hjælpe borgere med sex

Sådan skriver Pernille F. i en af de kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil til en kvindelig medicinstuderendes beretning om onanerende patienter - og den måde, hun tacklede dem på. Hun sad nemlig 'fast' på stuerne, da patienterne skulle overvåges, og hun beskriver situationerne som 'vildt ubehagelig og grænseoverskridende':

- Jeg (har) flere gange oplevet patienter, der onanerer, imens jeg er i lokalet.

- Men jeg har en omsorgspligt over for patienten, der betyder, at jeg ikke bare kan gå, selv når en patient onanerer.

Nogle gange vidste de hvad de gjorde

- Der er mange, der har været konfuse, men der har også været situationer, hvor jeg har været helt sikker på, at de vidste, hvad de gjorde.

- Jeg har ofte sagt stop tre-fire gange, før de stopper, og været nødt til at hæve min stemme, fortæller kvinden, der i dag er usikker på, om det var okay, at hun hævede stemmen, om hun burde have forladt stuen - og om hun burde have sagt det til nogen.

Personalet skal have mere at sige

- Det er altså også for ulækkert.

- Helt ærligt.

- Syg eller ej, skriver Maria J., og Kani H. mener, den unge kvinde har været udsat for en seksuel krænkelse:

- Det giver ikke mening i mit hoved, at en patient, der har brug for overvågning i en periode pga. forværring i sin sygdom, peaker i sexlyst.

- Her burde det kvindelige sundhedspersonale da skulle have mere at sige, når de bliver udsat for seksuelle krænkelser, som jeg ville mene, at det her går under, skriver Kani, men hvad tænker du?