Paven kopierer Putin: Ukraine i chok

Den ukrainske kirke og regering er chokeret over pave Francis, der i en tale til unge russere har rost krigszaren Peter den Store, 'moder Rusland' og opfordret de unge til aldrig at give op

- Det her er samme den slags imperialistisk propaganda - med 'åndelige bånd' og 'behovet' for at redde 'Store Moder Rusland' - som Kreml bruger til at retfærdiggøre mordet på tusindvis af ukrainere og ødelæggelsen af hundredvis af ukrainske byer og landsbyer.

Efterkommere af det store Rusland

Sådan langer den ukrainske udenrigsministers talsmand Oleh Nikolenko nu - ifølge Pravda Ukraine - ud efter pave Francis, der har holdt en videotale til unge russere. I talen siger paven, at de unge ikke skal glemme deres arv.

Og ligesom Putin ofte gør, nævner paven ifølge CNN også Peter den Store, der førte krige for at udvide Ruslands territorium:

Store herskere

- Glem aldrig jeres arv.

- I er efterkommere af det store Rusland: det store Rusland af helgener, herskere, Peter I.s Store Rusland, Catherine II, det imperium.

- Oplyst, kulturelt og med stor menneskelighed.

- Giv aldrig op på denne arv, sagde paven i talen, der også har fået den ukrainske kirke - den græsk-katolske udgave - til tasterne:

Støtter paven Rusland?

- Peter den Store og Katarina den Store er de 'værste eksempler på imperialisme og ekstrem russisk nationalisme'.

- Pavens ord kan opfattes som støtte til den nationalisme og imperialisme, der har forårsaget krigen i Ukraine i dag, lyder det ifølge CNN i en udtalelse fra kirken.

Vatikanet understreger, at talen ikke skal ses som en kommentar til den nuværende politiske situation, men kun som en positiv opfordring til de unge russere. Paven har dog tidligere udtalt, at situationen i Ukraine ikke er sort/hvid, og at Nato ikke er uden skyld.

