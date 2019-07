Peders topfart er 5 km/t: Er i mål om seks dage

- Jeg skriver fordi jeg har gang i et projekt, hvor jeg skal køre fra Gedser til Skagen i min elkørestol, ca. 1000 km., i juli måned.

- Det skal ende ud i en dokumentarfilm, og nu tænker du måske, at det bare er et sommerferieprojekt, men det er det ikke.

- Formålet med turen er at inspirere andre med funktionsnedsættelser, og alle andre, at man kan hvad man vil.

- Derfor hedder projektet også 'Jamen jeg vil'.

Altid det jeg ikke kunne

Sådan skrev Peder S til nationen! i slutningen af maj måned, da planen om hans 200 timers lange el-etape var faldet på plads. Og nu kan TV2 Nord berette, at Peder er nået nordenfjords - han sov således under en markise foran en fiskebutik i Hanstholm søndag nat - og nu kun mangler fem-seks dags etaper med en topfart på 5 km i timen, før han når sit mål på Danmarks nordspids, Ruths Hotel i Skagen.

- Jeg er altid blevet mødt med alt det, jeg ikke kunne.

- Derfor er det vigtigt for mig at vise, at man godt kan forfølge sin drøm, selvom man er CP'er (Cerabral Parese - spastisk lammelse red.), som jeg er, siger Peder til TV2 Nord, der også kan fortælle, at folk har været meget hjælpsomme over for Peder undervejs.

Mangler lift - vejer 100 kilo

De har f.ex. hjulpet med overnatning, men i telefonen fortæller Peder i dag, at han godt kunne tænke sig at høre, om der er nogen i Skagen eller omegn, der kan bidrage med en personlig lift.

Hvis han kan låne sådan en, kan han nemlig komme til at sove i den hotelseng, han har reserveret på det legendariske Ruths Hotel fra d. 29. juli og en tre/fire dage frem.

- Jeg vejer cirka 100 kilo, så det skal den kunne løfte, siger Peder, og hvis du - eller nogen du kender - har sådan en transportabel personlig lift, må du meget gerne skriver til Peder på hans Facebook-profil.