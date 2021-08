Pengeskabssælger i Hellerup: Det er eksploderet

Folk vil ikke betale negative renter, og det kan Hellerup Låse mærke. De sælger et pengeskab hver dag, og nogen kunder skal have to, der kalder situationen vanvittig

- Vi vil ej betale negative renter!

- Saa hellere i hovedpuden derhjemme.

Nogle køber flere skabe

Sådan skriver H. Goldstein i en kommentar på Berlingskes Facebook om den pengeskabssælger i Hellerup, der kan fortælle, at forretningen går strygende for tiden. Så strygende, at han - efter han er begyndt at reklamere specifikt med pengeskabe på sin hjemmeside - har fået kunder fra byer uden for whiskeybæltet. Og at nogle køber mere end ét skab:

Føj: Kapitalistbanker

- Ja.

- Fy føj for at betale negative renter til de kapitalistbanker, skriver M. Ewing, mens S. Madsen undrer sig over, at en pengeskabssælger er så åben omkring sin forretning:

- Når han lige kan formidle til landets indbrudstyve, at kunderne i laaaaaangt højere grad end tidligere putter alle deres spareskillinger i en kasse hjemme på adressen i stedet for, noget så bøvlet at røve som, en bank, skriver Madsen.



74,5 milliarder i kontanter Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 74,5 mia. kr. ved udgangen af 2020. Det er 4,0 mia. kr. mere end året før og svarer til en stigning på 5,6 pct. Seddelomløbet var på 68,4 mia. kr. Heraf udgjorde det færøske seddelomløb 0,5 mia. kr. Det samlede møntomløb var uændret på 6,1 mia. kr. Kilde: Nationalbanken

Fuldstændig eksploderet

- Det er fuldstændig eksploderet, siger David Topsøe-Keller fra Hellerup Låse nemlig til avisen om salget af sikkerhedsskabe. Avisen kan også kan berette, at det - præcis som i kommentarerne - er sælgerens oplevelse, at kunderne køber for at slippe for at betale negativ rente.

Ekstra Bladet kunne allerede i februar fortælle om Herning Pengeskabsfabrik, der oplevede stigende interesse, men direktør Jef Jefsen pegede ikke på negative renter, som årsag:

Nogle vælger selv at styre

- Mange mennesker har over det seneste år oplevet en usikkerhed .... som for eksempel corona.

- Så er der nogle, der vælger at finde de ting, de selv kan styre.

- Om så det er haven, oprydning på loftet eller at få sikret de ting, man har, og som man simpelthen ikke vil aflevere ved indbrud, sagde Jef Jefsen, men hvad siger du? Og har du - ligesom ham her - problemer med dine mange kontanter?

