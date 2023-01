Pension som 55-årig: Sygeplejerske skuffet

I Danmark er det vild debat om at arbejde én dag mere hvert år. I Frankrig er der vild debat om at arbejde to år mere, før man kan gå på pension

- Det er hårdt at være psykiatrisk sygeplejerske.

- Men bliver påvirket af al den ulykkelighed i verden og man skal absorbere hårde historier, når man taler med folk.

- Jeg brændte ud sidste år.

Har fire børn - så hed det pension som 55-årig

Sådan siger franske Joanna til TV-kanalen France24 om de planer Macron-regeringen har om at hæve pensionsalderen fra 62 år til 64 år. Planer, der blev fremlagt tirsdag og som møder voldsom modstand blandt det France24 kalder 'arbejderklassen':

- Det vil være umuligt for mig, at fortsætte som sygeplejerske i yderligere to årtier eller deromkring.

- Jeg har fire børn. Og da jeg startede, kunne man stoppe med at arbejde som 55-årig, hvis man havde tre børn. Eller ved 57, hvis man ikke havde, fortsætter den vrede sygeplejerske, hvis fagforening har planlagt at gå på gaden i næste uge for at protestere.

Heldige og forkælede

Men ser man på de reaktioner, den franske sygeplejersker, der er 45 år gammel og derfor kan se frem til 19 år mere på arbejdsmarkedet, hvis forslaget bliver vedtaget, har fået på Facebook, så skal man vist være franskmand, for at synes en pensionsalder på 64 er for hård:

- Fra 62 til 64.

- De ved ikke, hvor heldige de er, skriver amerikanske Martin L. i en kommentar.

- Franskmændene er blevet 'forkælet' med nok den laveste pensionsalder i Europa.

Lever af offentlige midler i 25 år

- Den forventede levealder stiger, og det siger sig selv, at ingen stat kan støtte helt sunde og 'unge' mennesker, der lever af offentlige midler i 25 til 30 år, skriver danske Michael B i en anden kommentar, men hvad tænker du?