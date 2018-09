Pensionist blev rasende: Købte for 3114 kr og blev tilbudt 12 kroner i rabat

Lægemiddelstyrelsen kan godt forstå, at det umiddelbart virker som en meget lille besparelse, Bjørn blev tilbudt på apoteket forleden, men understreger at systemet skal sikre lave priser.

- Jeg var på apoteket for at købe min diabetes medicin forleden.

- Jeg skulle betale 3114,45 kr for tre gange Victoza, og så spurgte den rare dame - som hun plejer – om jeg ville have den billige.

- Jeg svarede ’ja, det må jeg da hellere’, og hun klikkede på sin skærm og beklagede: 'Den har vi ikke hjemme'.

Det gjorde egentlig ikke noget

- Men egentlig gjorde det ikke noget, for den billige medicin kostede 3102 kroner, så jeg kunne have sparet 12 kr. På et indkøb på mere end 3000 kr.

Sådan indleder Bjørn fra i Nordjylland et læserbrev til nationen! om prisforskellen på det dyre og det billige medicin. Og om det overhovedet er besværet værd, at sammenligne priser. Bjørn blev nemlig ret så vred, da han blev spurgt, og han vil gerne høre om han er den eneste, der har det sådan. Hans brev - som chefen for Lægemiddelstyrelsens enhed for Apoteker og Medicintilskud svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

Virker komplet latterligt

- Jeg ved ikke, hvad det koster at administrere hele det medicin-pris-system, men i mine øjne og i min økonomi som faktisk ikke er ret stor, så virker det komplet latterligt.

- Jeg kunne forstå det, hvis det var en besparelse på flere hundrede kroner, men når forskellen på det billige og dyre er 12,50, så bliver jeg faktisk vred på mit land.

- For nogle måneder siden kunne jeg spare 75 øre på en pakke Panodil.

- Hvis hele Danmark er bygget op på den måde, så er der da noget helt galt.

- Det billige medicin har nogen sendt ud af EU, og retur, så det kan blive billigere, og hele det bøvl burde man lade være med, slutter Bjørn, der gerne vil have lidt fokus på medicinpriserne - og også gerne høre, om du eller nogen du kender har tænkt, at der er meget lidt forskel på det billige og dyre medicin på apoteket.

Systemet skal sikre lave priser

Kim Helleberg Madsen, Chef for Lægemiddelstyrelsens enhed for Apoteker og Medicintilskud, har læst Bjærn brev, og hans svar på kritikken lyder sådan her:

- Jeg kan godt forstå, at det umiddelbart virker som en meget lille besparelse i dit konkrete tilfælde.

- Men i andre tilfælde kan der være tale om, at den dyre medicin koster mange gange mere end den billigste, da priserne kan svinge en del.

- Systemet er indrettet sådan, at virksomhederne selv beslutter, hvad deres medicin skal koste, og kan ændre prisen hver 14. dag.

Borgeren kan også vælge en dyrere medicin

- Derefter er prisen den samme på alle apoteker i hele landet i 14 dage.

- Det betyder, at den billigste medicin i udgangspunktet har hele salget i 14 dage ad gangen.

- Apoteket skal tilbyde den billigste udgave af medicinen, som du også blev. Men det er samtidig indrettet sådan, at borgeren kan vælge en dyrere medicin.

- Formålet med det danske medicinprissystem er at skærpe konkurrencen og holde priserne nede, så borgerne får deres medicin billigst muligt, skriver Lægemiddelstyrelsen, men hvad siger du?