Pensionist fik 1000 kr. Hvorfor?

De 2,2 millioner danskere, der får en coronacheck, er ikke gået ned i indtægt. Så hvorfor skal vi have hjælp, spørger en af de pensionister, der har fået 1000 kr. i dag

- De tikkede ind på min konto i dag.

- Men om jeg forstår, hvorfor jeg som førtidspensionist, skal modtage Corona check, når jeg ikke har haft nedsat indtægt.

- Det vi alle er gået glip af i den nedlukkede periode kan vi jo ikke omgøre, men jeg lover at bruge dem fornuftigt og ikke til at dække et sort hul.

Utaknemmelig: Så mange får 1000 kr. i gave

Jeg er ikke smålig - men ...

Sådan skriver Alice N. i en af - hold fast - mere end 1100 kommentarer, der er skrevet på nationen! og Ekstra Bladets Facebook-profil om den coronahjælp på 1000 kr., som de mere end 2,2 millioner danskere, der var på offentlig forsørgelse i april måned, modtager eller allerede har modtaget:

FAKTA: Over 30 grupper får 1000 kroner i hånden Godt 2,2 millioner borgere får inden efterårsferien udbetalt et beløb på 1000 kroner, hvis de har modtaget offentlig forsørgelse i april. Håbet er, at engangstilskuddet vil sætte gang i dansk økonomi, som er hårdt ramt på grund af coronakrisen. Pengene vil blive udbetalt automatisk på borgernes NemKonto. Her er grupperne, som inden længe får 1000 kroner ind på kontoen: Folkepension

Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)

Seniorpension

Efterløn

Fleksydelse

Fleksløntilskud

Delpension

Dagpenge

Feriedagpenge

Kontanthjælp

Barselsdagpenge (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen)

Ferieydelser (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen)

Sygedagpenge (fra kommunen eller Søfartsstyrelsen)

Kompensation ved seniorjob

Ledighedsydelse

Ressourceforløbsydelse

Revalideringsydelser

Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne

Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

SU

SU-tillægsstipendium sammen med slutlån

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Skoleydelse på produktionsskoler

Skoleydelser til EGU, Erhvervsgrunduddannelse

Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse

Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse

Elevstøtte efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser

Tilskud til praktik i udlandet Kilde: Borger.dk Vis mere Luk

Alice har fået mere end 80 likes for sin kommentar på Facebook - en af dem er skrevet af Nick, der er ret enig:

- Jeg er ikke smålig, men de har ikke haft nedgang i deres indkomst, som vi har!

- Så gæt, hvad de fleste feriepenge bliver brugt til?

Alle burde få - eller ingen burde få

- Dække det hul som kom i ens økonomi.( hvertfald min).

- Så vi får vores egne penge, men de for jo så vores penge.

- Derfor burde det være alle eller ingen, der får de 1000 kr., skriver Nick, mens Mette K. - der har høstet mere end 200 likes for sin kommentar, godt kan rumme, at ydelsesmodtagerne får en tusindkrone:

- Til dig, som er i job, og som brokker dig over, at DU ikke får pengene:

- Vær dog taknemmelig for, at du KAN arbejde!

- Det kunne jeg også engang, og der ville jeg aldrig beklage mig over, at folk, som ikke kunne, fik en håndsrækning.

- Dårlig stil! skriver Mette, men hvad tænker du? Og kender du nogen, der har modtaget de 1000 kr., som du mener IKKE burde have fået dem? Og omvendt - kender du nogen, der burde have modtaget de 1000 kr, som IKKE modtager dem?