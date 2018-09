Pensionist ramt af cyklist to gange: Cyklede med øjnene på mobilen

Ansvaret for de usikre forhold er mobiltelefon-cyklisternes og sportsidioternes, men nationens! Niels E vil tillade sig også at lægge skylden på de 'ansvarlige' myndigheder.

- Kort fortalt er jeg to gange blevet kørt ned bagfra af cyklister, der sidder og 'glor' på deres mobil tlf.

- Og tre gange har jeg forfra - 1½ meter fra mig - været ved at blive kørt ned af cyklister, der tror, at cykelstier er en SPORTSBANE.

Myndighedernes skyld

- Ansvaret ifølge loven er sportsidiotens, men jeg vil tillade mig også at lægge skylden på de 'ansvarlige' myndigheder.

- Skal der lig på bordet før der sker tiltag ?

Sådan indleder Niels E fra Farum er indlæg til nationen! om de i hans øjne lovløse tilstande, der hersker på mange af landet stier og veje. Niels har undersøgt, at der i hans kommune er mange borgere, der er i farezonen (der er 26,3 % ældre over 65 år i Furesø Kommune, der benytter disse stier/veje, og 23,4 % børn under 16 år), og han kræver at de folkevalgte tager en tur på en cykel for selv selvsyn at konstatere, hvad der sker:

Skilte med fartbegrænsning på cykelstier

- Der skal retsmæssigt være regler om brug af mobiltelefoner, når man 'kører' på cykel.(det er der for fører af motorkøretøjer))

- Der skal retsmæssigt, på alle cykelstier, opsættes skilte med fartbegrænsning.

- Der skal laves 'forhindringer', bump, whatever på cykelstier, hvor der er fare for at mennesker kommer til skade.

- Det kan vel i Danmark ikke være nødvendig at kræve et 'cykel-kørekort' – eller?, fortsætter Niels, der håber at ansvarlige politikere og retsinstanser vil tage hånd om denne sag, og prioritere den på højde med at tage sig af de 'stakler', der mener der skal kastes sten ned på motorveje, eller sættes biler i brand.

Så er der også færre der kommer på hospitalet

- Vores 'fælles' cykelstier er blevet til en sportsplads. Skal det være sådan?

- Fra min side fortsætter bestræbelser på at forhindre – mennesker bliver slået ihjel på bla ”cykelstier”

- Dermed også at vores sygehusvæsen ikke belastes unødigt, slutter Niels, der gerne hører fra andre, der også føler at cyklisterne opfører sig uansvarligt.