Pensionist stiktosset: Strafgebyr hos SAS

nationen! har modtaget et brev fra Ina S., der er rasende over den måde, hun hendes mand og to gode venner er blevet behandlet på

- Hej.

- Min mand Flemming har en god ven, Benny.

- Benny synes, at min mand altid er behjælpelig med alting, og i december meddelte han så – altså Benny - at han gerne ville give min mand, som fylder 80 år til september, og mig en gave.

Vi skulle flyve 5. juni

- Det skulle være en rejse til Island. Og Bennys anden ven skulle også med.

- Vi bestilte så fire billetter hos SAS d. 30/12 2019 for 9.392,00. Vi skulle flyve d. 5. juni og hjem igen d. 12. juni.

Oppe i årene og bange for corona

- Og jeg reserverede hotel og billeje, så alt var klart.

- Men da statsministerens nedlukning af Danmark trådte i kraft 11. marts, afbestilte vi.

- Vi alle er tilmed er temmelig meget oppe i årene, var vi bange for coronasmitte, derfor.

Sådan indleder Ina S. et brev til nationen! om corona-frygt, fire afbestilte flyrejser – og en dårlig oplevelse hos SAS’ kundeservice. For da refusionen for de fire flybilletter blev sat ind på Inas konto, var der lagt et ’strafgebyr’ eller ’penalty fee’, som det hedder i SAS-sprog, på udbetalingen. Og det har hun svært ved at acceptere.

Det har kostet os 8000 kr.

nationen! har sendt Inas brev til SAS for at høre, om det virkelig er den korrekte måde, de har håndteret Inas afbestilling på – deres svar kan du læse nedenfor. Inas brev fortsætter nemlig således:

- Som man kan se på billederne af refunderingen, så mener SAS, at vi skal have 4 x 348,00 kr., altså 1392,00, retur.

- Det vil sige at det har kostet os 8000,00 kr.

- Jeg har efterfølgende kontaktet SAS, og spurgt, hvor de 8000 kr. er henne, men svaret var, at dem havde SAS beholdt.

Nu giver SAS en voucher

- Jeg håber at andre tager ved lære af denne historie, skriver Ina, og SAS har mandag skrevet til nationen!, at de har taget fat i Ina og hendes rejsekammerater og tilbyder dem et plaster på såret:

- Når den rejsende selv afbestiller en rejse, er det billettens vilkår, som afgør, hvad du får refunderet.

- Her har de afbestilt en billet uden refusionsmulighed og dermed fået refunderet afgifterne i henhold til vilkårene.

- 'Penalty fee' er i realiteten billetprisen minus afgifter.

Vores rejsende skal have fleksibilitet

- Etter at pandemien brød ud, ønskede vi at give vores rejsende større fleksibilitet med tanke på at ændre rejsetidspunktet.

- Det blev muligt at booke om gratis, selv om det ikke lå i billettens vilkår, eller man kunne vælge en voucher (læs mere her: https://www.flysas.com/en/traffic-information/message/).

- Vi har nu taget kontakt til Ina og tilbudt henne en voucher på det resterende beløb, skriver SAS' pressechef, John Eckhoff, til nationen!, men hvad tænker du?