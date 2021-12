Pensionist straffet: Fik 2743 kr. for meget

Det var et godt år for Ullas mand, der tjente 54.000 mere, end han havde regnet med. Men nu bliver Ulla straffet for mandens overarbejde

- Hej. Jeg er fan'me sur.

- Min mand arbejder på en maskinfabrik. Og de har tjent gode penge under coronakrisen.

- Han har i hvert fald haft en del overarbejde.

- Men nu bliver jeg straffet for, at han har arbejdet over.

Plejer at få 9000 udbetalt

Sådan lød det fredag fra Ulla M., da hun kontaktede nationen! for at sætte fokus på de problemer hendes mands overarbejde nu giver hende. For hun bor sammen med ham, og derfor har hun fået brev om, at de penge, hun troede, hun ville få udbetalt i førtidspension 30. november, ikke bliver udbetalt. Og faktisk står der også i brevet, at hun skal betale 2743 kr. retur:

Jeg har jo husleje

- Det er helt fint, at jeg får en lavere sats end dem, der er alene.

- Men nu skal jeg så straffes yderligere.

- Jeg plejer at få udbetalt 9000 kr.

- Jeg har jo en husleje der skal betales, lød det fra Ulla, der er 60 år og har arbejdet som ufaglært på et plejehjem, i en vuggestue og med rengøring, før hun endte med en dårlig ryg og førtidspension i 2018.

Ulla synes, situationen er så uretfærdig, at hun vil lave et skilt med teksten 'Velfærd – bare ikke for os samboende førtidspensionister’ og sætte sig ned foran det lokale butikscenter, men hun vil også gerne høre, hvad du mener.