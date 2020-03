Pensionist vil betale 'coronaskat': 50 kr. pr. måned

- Hej.

- Min mand og jeg vil gerne betale 50 kr mere i skat om måneden i et 1/2 år.

- Vi er pensionister og vi vil gerne rede erhvervslivet og hvad der ellers skal redes i den alvorlige situation vi er kommet i.

Vi er et land der er gode til samle ind

Sådan skriver Susanne A i en kommentar på statsminister Mette Frederiksens Facebook-profil - en kommentar, der har fået mere end 315 likes og 58 hjerter.

Kun tre har reageret med et grin, ligesom tre har sendt en vred smiley afsted.

Susannes kommentar fortsætter nemlig således:

- Hvis alle gav et bidrag skal det nok gå - og uanset hvem der har skyld hvis man kan tale om skyld

- Vi er jo et land der er god til det med indsamlinger.

1,5 milliard i kassen - den er jeg med på

- Hvis vi regner med 5 mill menneske x 50 kr i et 1/2 år kan der komme 1,500,000,000 i kassen

- Det vil jeg gerne være med til, skriver Susanne, der havde regnet med at at reaktione på hendes forslag ville være, at nogle ville 'rive hovedet af' hende. Men der skete altså det modsatte:

- Jeg er også pensionist og jeg vil gene være med på 50 kr pr. måned i 1/2 år, skriver Lise M således og Ruth K. bruger ordet samfundssind:

- Sikke et godt forslag.

- Det kalder jeg for et varmt samfundssind.

- Jeg er med, skriver Ruth.

Drop kampfly eller send regningen til Kina

Men ... selvom der er stor opbakning til en coronaskat, så er der dem, der mener, at andre skal betale - eller at vi allerede har betalt:

- Vi betaler rigeligt i skat allerede.

- Man kan bare bruge pengene på sundhedsvæsnet i stedet for at fyre dem af på dyre kampfly og tog, der ikke kan køre, skriver Morten L og Christoffer P synes regningen skal sendes om på den anden side af jorden:

- Hvorfor skal man begynde at betale corona skat pga Kina har skabt et verdens problem.

- Send dem regningen og de vil nok ikke begå samme fejl igen, skriver Christoffer, men hvad tænker du?