Per er rystet: Savner mine psykose-piller

nationen! har modtaget et brev fra Per på 57 år, der er rystet over, at de piller han får for at holde sit liv med en psykose ud, ikke kan fås på apoteket.

- Jeg har igennem de sidste 30 år været diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse og været i medicinsk behandling i alle årerne.

- Denne behandling har været medvirkende til, at jeg har kunne bibeholde et rimeligt liv.

- Nu er problematikken så, at Nozinan præparatet ikke længere er tilgængelig på de danske apoteker.

Apotek henviste mig og min læge til udlandet

Sådan indleder Per et brev til nationen! om de piller han er tryg ved siden efteråret har været udsolgt på det danske marked.

Den situation er Per ikke tilfreds med, og han tror ikke, at han er den eneste dansker, der savner Nozinan.

nationen! har derfor bedt det danske firma, der producerer Nozinan, om at svare på, hvorfor de ikke vil levere Nozinan i Danmark, hvilke lande de leverer Nozinan til og endelig, hvor mange danskere der er ramt – altså hvor mange, der tog Nozinan, før de fik problemer med at levere.

Deres svar kan du se nedenfor – Pers brev fortsætter nemlig således:

Jeg har levet godt i 30 år

- Ved sidste besøg på apoteket blev der gjort opmærksom på, at egen læge kunne bestille Nozinan i udlandet.

- Dette mener jeg er både uforsvarligt, ulovligt og uhørt.

- Nozinan bliver lavet af et dansk firma, så hvorfor skal jeg købe det hjem fra udlandet.

- Jeg har levet et godt liv i 30 år med den medicin, og når jeg tager den, ryster mine hænder ikke, og jeg slapper af.

- Jeg tager små doser, 5 mg, og et par stykker om dagen.

- Jeg er tryg ved den medicin, jeg har levet med, og vil ikke skifte, skriver Per, men i det svar Sanofi har sendt til nationen! er der ikke meget hjælp at hente:

Vi er kede af besværet

- Vi er naturligvis kede af besværet for både læger og patienter, og kan henvise til firmaet Specific Pharma som kan være behjælpelige med at skaffe Nozinan på udleveringstilladelse.

- Jeg har ikke yderligere kommentarer til situationen som den ser ud lige nu, men ønsker Per alt det bedste, skriver Sanofis danske chef Rasmus Villemoes, og henviser til nedenstående meddelelse, der blev sendt ud til psykiatere og praktiserende læger i november:

Meddelelse vedr Nozinan

Til psykiatere og praktiserende læger.

Som følge af, at det ikke længere er muligt for Sanofi at skaffe et hjælpestof, der indgår i den godkendte formulering af Nozinan 5, 25 og 100 mg filmovertrukne tabletter, kan vi desværre ikke længere producere, og alle 3 styrker er nu i restordre. En alternativ leverandør af denne råvare er ikke identificeret, så det vil desværre ikke være muligt at producere disse produkter fremadrettet.

Sanofi har Nozinan 25 og 100 mg filmovertrukne tabletter med en lidt anden sammensætning i flere andre EU lande med samme aktive indholdsstof, men med en anden sammensætning af hjælpestoffer.

Psykiatere og praktiserende læger kan forsøge at identificere en importør hos grossisterne og søge om udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen.

Vi beklager det besvær dette måtte medføre, meddelte firmaet i november, men hvad synes du?