Per på 55 blev tvangsnedrykket til serie 3: Latterligt!

Flere DBU-dommere klager over de test, de skal bestå for at få lov at dømme. Per blev f.eks. tvangsnedrykket efter en løbetest, selv om han kunne cykle 10.000 højdemeter og 3000 kilometer.

- 10.000 højde meter og over 3000 kilometer i benene på cyklen, er ikke nok til at bestå DBUs testkrav som dommer.

- Nej, til det kræves en yo-yo test på 12 minutter som er ufattelig hård for bentøjet, når man når op i min alder.

Spurt med hårde vendinger er ulogisk

- Det er spurt med hårde vendinger og selv unge dommere har svært ved denne lidt ulogiske måde at teste en dommere på.

- Folk som blot gerne i weekenden vil hjælpe med at afvikle nogle kampe..

Sådan indleder Per B, der har 25 års erfaring som dommer, et brev til nationen! om DBUs skrappe krav til dommerne. Per – som er 55 år - læste kritikken fra en lidt ældre dommer, der snart må give op fordi han ikke kan klare de såkaldte bip-test.



Vi ødelægger vores bentøj

Og Per er enig, og skriver ligefrem, at han mener at det der foregår i dag hos DBU er ’en totalt latterlig måde at teste dommere på, med mindre vi taler dommere til Superliga osv’.

Hans brev – som DBU kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Vi dødelige ødelægger simpelt bentøjet, hvilket betyder at mange ældre og erfarne dommere, smider kortet og ikke ønsker at dømme mere’.

- Istedet var det da bedre, at lave en lukket dommerkonto på f.eks. Endomondo eller Strava, hvor hver enkelt dommer uploader, deres fysiske virke hen over året,

- Så kan dommer udvikleren gå ind og tjekke om deres fysiske formåen er til stede og hvis ikke – så er der jo midler for det – mere træning..

- Som det er nu, er det totalt latterligt.

Hvilepuls på 48

- Jeg trænede f.eks. på cykel i 2016–2017, havde hvile-puls på 48 og en ganske god kondition, men jeg måtte opgive at gennemføre testen, pga kraftige smerter i mit venstre knæ. Jeg blev tvangsnedrykket til Fyn serie3, og det tog et halvt år at genoptræne mit knæ .

- Nu er jeg tilbage igen i serie 1, men kun med nød og næppe – for det var lige før jeg ikke kunne klare testen med vendningerne igen – trods jeg ganske få uger efter cyklede 10.000 højde meter og over 3000 kilometer med cykelnerven( Danmarks hårdeste foundraiser, som samler penge ind til sclerose-foreningen).

- Så DBU – tænk og gen-tænk jeres måde at teste dommerene på. Den gode gamle måde, hvor alle skulle løbe på 2000-2400 meter på 12 minutter virkede, så hvorfor ikke gå tilbage til den eller lyt til mit forslag med Endomondo, skriver Per, men i det svar Henrik Funder Kristensen, formand for DBU’s breddedommerudvalg, har sendt, er der ikke megen til at ændre på kravene at spore:

- Vi er glade for alle henvendelser – særligt, når det er med navn og i en åben og god dialog. Tak for det.

- Det er rigtigt godt, at Per holder sig i form på cyklen og andre måder, men fodbold kræver konstant bevægelse og intervaller. Vores test er tilpasset disse bevægelser, så dommerne også selv føler sig godt tilpas og ikke oplever, at kampene er hårdere end forventet.

- Fodbold er en sport, hvor spillerne bevæger sig konstant og med korte og længere intervaller. Derfor er testen tilpasset denne form for bevægelse.

- Serie 1 er faktisk på et højt motionsniveau og det er rimeligt at forlange at dommerne kan bevæge sig og følge med spillet – også i korte ryk.

- Kravene til dommerne bliver løbende drøftet i Breddedommergruppen og forskellige lokale udvalg, som alle er besat af nuværende eller tidligere dommere, der har fingeren på pulsen, skriver Henrik Funder, der selv har været dommer i 20 år og dømt godt 2000 kampe.

