Per på 79 sladrede om butikstyv i Irma: Personalets reaktion gjorde ham vred

Jeg lagde mærke til en ung mor med et barn i en barnevogn, der gik rundt nede ved ostene. Hun proppede masser af varer ned i bunden af vognen, og jeg gik forsigtigt hen til kassen og fortalte det til personalet, skriver Per, der får tak af Irma

- Klokken var 19.15, da jeg var i Irma i forgårs.

- Jeg lagde mærke til en ung mor med et barn i en barnevogn, der gik rundt nede ved ostene.

- Hun proppede masser af varer ned i bunden af vognen, og jeg gik forsigtigt hen til kassen og fortalte det til personalet.

Betalte kun for en liter letmælk og én anden vare

Sådan indleder 79-årige Per P et brev til nationen! om at være en ærlig og vågen kunde. Per - som han handlet i sin Irma i København i mange år - synes nemlig ikek det er i orden, at stjæle i butikkerne. Og derfor ville han gerne hjælpe butikkens personale, men det der skete, da han havde sladret om tyven, undrede ham. faktisk så meget, at han kontaktede nationen! i går:



- En af medarbejderne gik ind i baglokalet og kiggede på overvågningskameraerne, og kom ud igen, og sagde at der ikke var noget at se.

^- Da den unge mor lidt senere gik gennem kassen, betalte hun for en liter let-mælk og måske en anden vare, det kunne jeg ikke helt se, og jeg prøvede igen at sige til personalet, at der altså var noget helt galt.

Vi har ikke selv set det - så vi kan ikke gøre noget

- Personalet gentog, at de ikke havde kunne se noget på overvågningen, og at de ikke ville gøre noget, og at faktisk ikke kunne gøre noget, og at de ville blive straffet, hvis de tog fat i hende.

- Jeg har efterfølgende ringet ind til Irma, og der fik jeg fat i en medarbejder, der ville gå videre med sagen – men jeg er i tvivl, om det sker.

- Jeg fortæller det her på hele samfundets vegne, men tænker selvfølgelig også på, at mine varer bliver dyrere, hvis den slags fortsætter.

Skal man fortsætte med at være en ærlig kunde?

- Jeg tænker også - selv om man ikke må tænke sådan – på, om man selv skal fortsætte med at betale som en ærlig kunde, skriver Per, der får tak for sin indsats fra Coops og dermed Irmas Informationsdirektør, Jens Juul Nielsen:

- Tak til Per for hans loyale handlemåde.

- Medarbejderen i Irma har dog handlet korrekt.

Vi skal være helt sikre - det er noget af det værste

- Vi ønsker ikke at beskylde en kunde for tyveri, med mindre vi er helt sikre på, at vedkommende har gjort det.

- Det er noget af det værste, man som kunde kan blive udsat for. Derfor gør vi, hvad vi kan for at undgå det.

- Og hvis vi ikke selv (en medarbejder eller en ekstern vagt) har set det, eller at det er registreret på overvågningen, vil vi ikke anklage en kunde for tyveri.

Der er er overvågning og vagter engang imellem

- Og så har Per Poulsen ret i, at det er de andre kunder, der i sidste ende kommer til at betale for andres tyveri.

- Derfor gør vi, hvad vi kan for at minimere det i form af overvågning, placering af varer, tyverisikring og i visse tilfælde vagter. Så der er fortsat stor risiko for at blive opdaget, skriver Jens Juul Nielsen, men hvad siger du?

