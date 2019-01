Pers nyresten OG briller var væk efter operation: Hospitalet vil ikke erstatte

Sidste år havde Herlev og Gentofte Hospital 87 erstatningssager, og udbetalte i alt 188.076,97 kroner i erstatning. Desværre for Per ville hospitalet ikke erstatte hans briller

- Den 9. november blev jeg opereret på Gentofte sygehus for nyresten.

- Jeg blev kørt fra sygestuen til operationsstuen og parkeret lige udenfor operationsstuen, medens de klargjorde operationsstuen.

Hun var måske narkosesygeplejerske

- Mens jeg lå der, talte jeg med mange personer og en af dem siger pludseligt til mig: 'Jeg tager dine briller, hun var måske en narkosesygeplejerske.

Sådan indleder Per L et brev til nationen! om den i hans (brilleløse)øjne elendige situation han er havnet i efter et besøg på Gentofte Hospital. For selv om han selvfølgelig er glad for at lægerne fjernede hans nyresten, så var hans briller pist væk, da han vågnede efter bedøvelsen. Og dem vil de ikke erstatte, som du kan læse i Pers brev, som fortsætter således:

Fint nok - man skal jo have maske på

- Hun tog mine briller af mig og gik væk med dem, og det havde jeg intet at indvende imod, idet jeg ved, at ved narkose får jeg en maske over ansigtet.

- Hun sagde intet omkring, hvor hun gik hen med dem eller hvordan jeg kunne få dem igen.

- På sygestuen er alle mine ejendele er anbragt i et aflåst skab efter instruktion fra personalet.

De skriver at man godt må have briller med

- Mine briller havde jeg på, idet det er beskrevet i gældende procedurer på sygehuset, at briller er tilladt at bære under indlæggelsen.

Alle siger at de nok skal bliver erstattet

- Da jeg nogle timer senere efter operationen igen er på sygestuen og skal pakke til udskrivelsen, siger jeg til en sygeplejerske, at jeg skal have mine briller.

- Hun går sammen med en anden straks til operationsstuen for at finde dem, men uden resultat. Mine briller er væk!

- Alle siger til mig, at jeg selvfølgelig får dem erstattet - hvilket jeg selvfølgelig stoler på.

- Jeg bliver sendt hjem fra hospitalet i taxi - uden mine briller.

Nu kan jeg ikke køre bil og læse

- Eftersom jeg mangler mine briller mere kan jeg ikke køre bil og mine aftaler på hospitalet involverer nu kørsel med Falck på Hospitalets regning.

- Efter 5 uger får jeg skriftligt besked fra Gentofte sygehus, at de ikke vil erstatte mine briller - hvilket er fuldkomment uforståeligt for mig.

- Jeg er totalt handicappet uden brillerne, kan ikke læse, kan ikke køre bil, kan ikke se teksterne på TV osv.

Et par nye vil koste 10.000

- Jeg bruger dyre briller og et par nye vil koste omkring 10000,- og som pensionist er det en ikke uvæsentlig udskrivning, skriver Per, der har sendt det i hans (brilleløse) øjne kedelige svar fra hospitalsledelsen med:

Vi afviser erstatningskravet

I 2018 havde Herlev og Gentofte Hospital 87 erstatningssager, og udbetalte i alt 188.076,97 kroner i erstatning.

Kommunikationsafdelingen skriver, at det skal ses i forhold til at der i 2018 var i alt 116.490 udskrivninger og 885.257 fremmøder (ambulante besøg), men hvad tænker du?