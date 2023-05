nationen ... 8. maj. 2023 kl. 13:42 Gem artikel Gemt artikel

Personale på ferie: Smider patienter ud

Tre stemte imod. Men seks medlemmer af Region Hovedstadens psykiatri-udvalg stemte for, at lukke 76 sengepladser på Afd M. på Psykiatrisk Center Sct. Hans i to uger, fordi personalet skal have ferie