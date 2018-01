Personale tvang ældre tidligt i seng: Gav sovemedicin kl. 16.30

Svenskere raser over afsløring af forholdende på et ældrecenter i byen Tranås. Men hvor var de ældres pårørende?

- Jeg har arbejdet 14 år som sygeplejerske, og jeg ville aldrig nogensinde have tænkt tanken, at man kunne gøre den slags.

- Håber at disse ansatte aldrig får lov til at arbejde med mennesker mere.

Tape på forhuden for at spare bleer

Gør mig bare så stiktosset

Sådan skriver Sofia NJ på den svenske avis Aftonbladets Facebookside om de ansatte på et ældrecenter i byen Tranås, der nu er blevet forflyttet, efter at det er kommet frem at de i årevis har serveret aftensmad OG sovemedicin til beboerne ved halv-femtiden om eftermiddagen, for derefter at lægge dem i seng. Og Sofia er - selvom svensk radio kan fortælle, at de ældre ikke har taget skade af at blive lagt fire-fem timer tidligere i seng end de burde - ikke den eneste, der er forarget:

- Det her gør mig bare så stiktosset.

- Og de personale skal ikke bare omplaceres - de skal afskediges umiddelbart, og aldrig have lov til at arbejde med menneske mere.

Så lavt som det kan blive

- Jeg har nul tolerance over for sådan en opførsel skriver Sara W, mens EvaLena P spørger, hvor de ældre beboeres pårørende mon har været i de år, tidligt-i-seng-politikken har stået på:

- Havde det her været min mor eller far, så havde jeg da råbt og skreget.

- Det er da bare så lavt som det kan blive, skriver EvaLena P, men hvad siger du?

Tror du, du ville have opdaget, at din mor eller far på blev lagt tidligt i seng på plejehjemmet?