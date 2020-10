Personalegode: Tid til at skide

- Ja, det er flot.

- Jeg arbejder i soc. psyk. Kører rundt i bil eller på cykel. Tit har jeg også tid til min madpakke. Nogle gange på en bænk, men ofte på vejen fra den ene borger til den næste.

- Toiletbesøg. Hmm.

- Jae, de bedste er i forretninger rundt omkring. Om vinteren er de offentlige toiletter ikke særlig lækre.

- Om sommeren er de lidt pænere (turisterne skal helst have en god oplevelse!)

Sådan skriver Lene G i af de 267 kommentarer, der er skrevet på integrationsminister Mattias Tesfayes Facebook-profil om et jobopslag fra sundhedscenteret i Uummannaq, der søger en sygeplejerske.

En sygeplejerske som ifølge opslaget kan se frem til en spændende hverdag, hvor personens alsidige kompetencer kommer i spil og sammen med sine kolleger skal løse mange forskellige og udfordrende opgaver. Og så der faktisk flere personalegoder:

Og Lene G er ikke den eneste, der synes, at tid til toiletbesøg og frokostspisning faktisk lyder godt. Rikke L, som er skolelærer, fortæller, at hendes job godt kunne bruge den slags goder:

Det bedste ved sommerferien er toilettet

- Det bedste ved sommerferien er, at der er mulighed for toiletbesøg, når der er behov.

- Og det der med mulighed for at spise sin mad i god ro og orden er bare ikke en mulighed for os.

- Enten kan vi spise sammen med ungerne, så har vi ca. 20 minutter til det.

- Ellers kan vi spise den på lærerværelset i et frikvarter, der har vi så omkring et kvarter til at kaste maden ind, skriver Rikke, mens Anders K kun bruger ti ord i sin kommentar om personalegoderne spise- og skidetid.

- Ja, hvis det ikke var sørgeligt ville det være sjovt .., skriver Anders, men hvad tænker du?