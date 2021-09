Peter rasede: Se Menys svar

- Hej.

- I går var det den Internationale madspils-dag, og det tog Meny i Blåvand meget bogstaveligt.

- De satte simpelthen en palle gamle madvarer ud til dyrene (rotter mus rådyr ræve mv.).

- Der var gamle salater, broccoli og andre gode sager.

Sådan så det ud i går bag Meny i Blåvand. Privatfoto

Absolut ulækkert

Sådan indleder Peter L. et brev til nationen! om gamle madvarer og madspild. Peter bryder sig nemlig ikke om. at mad går til spilde – og han bryder sig slet ikke om, at de fødevarer, der ender med at blive kasseret, står frit fremme. Hans brev – som nationen! har bedt Meny om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Pallen stod/står (?) foran en container, som formodentlig bruges til madaffald.

- Absolut ulækkert og det kan som nævnt tiltrække dyr f.eks. rotter, som spreder sygdom, skriver Hans, og nationen! har bedt Dagrofa, som står bag Meny, om at svare på, om de selv synes det her affaldsmad er håndteret korrekt? Og om de kan forstå, at en borger undrer sig over, at det sker på netop den internationale madspils-dag?

Det er frugt, grønt og brød - til dyr i zoo

Og det svarer Dagrofa/Meny på sådan her:

- Pallen bag Meny i Blåvand er blevet hentet i formiddag af den lokale Blåvand Zoo, ligesom det sker hver eneste formiddag.

- Når Meny leverer frasorterede varer til dyreparken, er der altid tale om varer, som ikke kan sælges som mad til mennesker, og der er tale om frugt, grønt og brød.

- Blåvand Zoo har hentet varer fra lokale butikker dagligt de seneste 24 år, skriver Dagrofa, men hvad tænker du?