Pia og Inga får skæld-ud: Siger nej tak til influenza-vaccine

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.



Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza, selv om du er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig grad. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza.



Myte: Jeg vil hellere lade mit immunforsvar gøre arbejdet

En influenzavaccine gives for at forebygge lungebetændelse, at man bliver alvorligt syg af influenza, at man for eksempel har brug for indlæggelse eller i værste fald dør af influenza.

Hvis man er ung, sund og rask, så kan man godt klare en influenza, men nogle personer, for eksempel personer over 65 år, folk med hjerte- eller lungesygdom, med diabetes eller folk, som er svært overvægtige, har en højere risiko for at blive alvorligt syge af influenza, og det er derfor, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de bliver vaccineret.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide efter 12. uge bliver vaccineret mod influenza, og det er fordi, der sker nogle ændringer i deres immunforsvar, der gør, at de er i større risiko for at blive syge, hvis de bliver smittede med influenza.



Myte: Influenza-vaccinationen dækker alligevel ikke 100 %

Det er altid en god idé at blive vaccineret, hvis man er i særlig risiko for at blive syg af influenza - også selv om vi ikke kan garantere, at vaccinen dækker fuldt ud.

Der findes forskellige typer influenzavirus, og desuden har influenza den egenskab, at den hele tiden ændrer sig. Det er derfor bl.a., at man ser, at der er forskellige typer af influenza år efter år.

Når man laver en vaccine, så prøver man at forudse, hvilke typer af influenzavirus der højst sandsynligt kommer i omløb i en given sæson, og her følger Danmark WHO's anbefalinger.

Tit rammer vi plet, men af og til stemmer vores forudsigelser desværre ikke overens med de typer, der kommer i omløb i den sæson.

Kilde: sst.dk