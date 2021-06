Piber over timeløn på 170 kr.: Sæt lønnen op

Poder løn må ikke være mindre gunstig

KONTRAKTBILAG 9 - Arbejdsklausul

Såfremt Leverandørens medarbejdere ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene, herunder særlige vilkår og arbejdstid ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Dette gælder tillige medarbejdere ansat af underleverandører. Ansvaret for, at denne bestemmelse overholdes, påhviler i enhver henseende Leverandøren.

Kunden kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn -og arbejdsvilkår for arbejds-tagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdsta-gere. Dokumentationen skal være Kunden i hænde senest 10 Hverdage efter påkravets modta-gelse.

Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelses-beviser. Det påhviler Leverandøren at sørge for, at de dokumenterede løn-og arbejdsvilkår er sam-menlignelige med danske løn -og arbejdsvilkår. Kunden kan forlange, at der udleveres udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst med en oversigt over indbetalt A-skat for de pågældende medarbej-dere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsva-rende oplysninger udleveres.

Kunden kan som led i kontrol af overholdelse af klausulen foretage løbende stikprøvekontrol med gennemgang af relevant dokumentation samt interview af ansatte hos såvel Leverandøren som den-nes eventuelle underleverandører.

Det påhviler Leverandøren at sikre, at Kunden har ret til fuldstændig indsigt i ansættelsesvilkårene, herunder i forhold til underleverandørers ansatte. Kunden kan til brug for sin vurdering af, om Leve-randøren eller underleverandører har overholdt klausulen, søge rådgivning hos relevante arbejdsgi-ver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Hvis Leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger lever op til forpligtelserne vedrørende løn og arbejdsvilkår, herunder har fremsendt relevant dokumentation, kan Kunden kræve en dagbod på 10.000 DKK pr. Hverdag indtil dokumentationen er modtaget. I gentagelsestilfælde forhøjes dagbo-den til 20.000 DKK pr. Hverdag. Kunden er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til Leverandøren, efter at boden er forfaldet til betaling.

Manglende overholdelse af forpligtelserne vedrørende løn og arbejdsvilkår kan herudover i øvrigt, f.eks. ved gentagne alvorlige overtrædelser, efter omstændighederne

