Piftede ad ulv: Nu får Keld ros

- Fantastiske billeder.

- Jeg er aldrig kommet nærmere en ulv end til at finde relativ frisk ulvelort.

- Ærgrede mig over at komme for sent!

Vildt: Ulv nedlægger rådyr

Var nødt til det

Sådan skriver Lili J. i en af de - hold fast - 533 kommentarer, der er skrevet på TVmidtvests Facebook-profil om de billeder Keld C. tog i Borris Skydeterræn forleden. Og den iskolde måde Keld - der har en fortid i forsvaret - reagerede på, da han havde spottet ulven første gang:

- Jeg var nødt til at pifte ad den for at få øjenkontakt, siger Keld nemlig til TV-stationen. Og til nationen! siger han, at han meget gerne vil dele billederne med danskere:

Må sige 'modig mand'

- Tak til Keld for denne positive og varme fortælling om mødet med et af Danmarks mest udskældte dyr (desværre)....

- Og ikke mindst for de helt fantastiske fotos...

- Lad os dog leve i fred og fordragelighed med dette smukke dyr, skriver Ann N. i en kommentar, der har fået 50 likes.

- Må sige han er en modig mand, skriver Birthe M., der også takker for de fantastiske billeder, men hvad siger du?