Piger fik chok: Gik om bag Sportmaster

Tre skolepiger hørte et foredrag om madspild og ville derefter tjekke, om der virkelig blev smidt brugbare ting ud. De fik et chok

- Torsdag formiddag var vi, med vores klasser, til et skolearrangement, hvor Fabian (professionel skralder, red.)var blevet hyret til at lave et foredrag.

- Foredraget handlede om madspild og om at skralde, og om hvorfor han selv gør det.

- Vi tog senere hen til Holbæk Megacenter for at skralde, da vi var blevet inspireret af ham. Vi ville, se om det virkelig passede, alt det han havde sagt.

Masser af super fede sko

Sådan indleder Josefine, Karen og Sofie et brev til nationen! om det, der i deres øjne er ressourcespild og miljøsvineri. For som du kan læse – og se – så bekræftede turen til Holbæk Megacenter det, de netop havde hørt et foredrag om – at mange danske butikker smider ret så mange varer ud.

nationen! har bedt Sportmaster om at kommentere de tre pigers fund – deres svar kan du læse nedenfor. De tre skolepigers brev fortsætter således:

- Vi var rundt ved en masse containere, hvor vi fandt helt fin mad, tøj, legetøj, osv… og vi kom så til en sports-outlet (Sportmaster, red.) og gik hen og kiggede i deres container.

- Der fik vi lidt af et chok!

Men der var skåret i dem

- Der lå en masse superfede sko. For eksempel flotte Lacoste, Vans, vandresko, Nike, Adidas og mange andre.

- Men der var skåret i alle skoene.

- Vi blev alle tre meget sure og kunne slet ikke forstå, hvorfor ingen måtte få glæde af skoene. Det er spild af ressourcer!

- Der er helt sikkert mange organisationer, der med glæde ville tage imod dem og sørge for at give dem videre til nogen, der har brug for lidt hjælp.

Vi blev sure - der lå også børnesko

- Vi blev især sure over, at der også lå børnesko.

- Til skolearrangementet, fortalte Fabian om en gang, han skraldede, hvor han tog alle de varer, der var i containeren, puttede dem ud foran butikken og skrev miljøsvin/madspild.

- Vi valgte at gøre næsten det samme, vi tog nogle af skoene og stillede dem foran butikken og skrev miljøsvineri på et stykke pap.

- Vi var dog ikke helt lige så modige som Fabian, så vi smuttede hurtigt igen, men lod sko og skilt blive stående, slutter pigerne deres brev, som nationen! har sendt til Sportmaster, og bedt dem svare på, hvorfor de smider sko ud - og hvad de bruger til at skære i dem.

Vi smider ikke sko ud der kan bruges

Sportmasters direktør fortæller til nationen!, at man ikke har nogen ide om, hvorfor der er skåret i skoene - og at man vil undersøge præcis, hvad der sket i Holbæk. Men at man fra Sportmasters side faktisk gør meget for at undgå ressourcespild:

- I Sportmaster smider vi ikke sko ud, der kan bruges.

- Vi samler alle 'par i skæve størrelser' fra hele landet op i vores outlet i Holbæk og forsøger at 'parre' dem.

- Efter denne proces hvor vi lykkes med at parre rigtigt mange tilbage til 'hele par', ender vi med en del 'skæve' par tilovers med to forskellige størrelser i et par.

- Selv dem forsøger vi at sælge meget billigt og gør selvfølgelig opmærksom på, at det er 'skæve' par.

- Dem, vi ikke kan sælge, giver vi til velgørenhedsorganisationer, hvis de vil have dem.

Bruger mange ressourcer på at undgå ressourcespild

- Vi har altså en lang proces netop for at undgå spild og bruger meget tid og ressourcer på ikke at smide noget bort, der stadig kan bruges.

- Det eneste vi strukturelt bortskaffer er reklamationer fra kunder, som ikke længere er egnet til brug.

- De sko, der ses på videoen, er således formodentlig skæve par eller ener sko, som muligvis samtidigt har indeholdt andre fejl, og dermed ikke har været egnet til brug, ellers burde de ikke være smidt ud efter de interne retningslinjer.

Undersøger om der er begået en ekstraordinær fejl

- Vi er glade for det fokus, der er på 'spild', og synes selv, at vi gør en stor indsats for at undgå det.

- Vi er derfor også ved at undersøge til bunds, om der er sket en ekstraordinær fejl i vores butik i Holbæk i denne sag, som netop er modtager af disse 'skæve par', for at vi får mulighed for at sælge dem igen og på den måde undgår spild, skriver Sofie Lindahl-Jessen