Pinlig og dybt usympatisk

- Tåkrummende pinlig udtalelse.

- Altså... jeg har aldrig haft den store fidus til Mette F, men i sammenligning med oppositionens ledere, ligner hun jo en gigant.

Jeg stoler ikke på Danmarks statminister

Sådan skriver Christian H. i en populær Facebookkommentar (18 likes) på Politikens-profil om Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens reaktioner på SMS-pressemødet i går:

- Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister, lyder det nemlig fra Ellemann-Jensen, men måske skulle han have formuleret sig på en anden måde. Christian H er nemlig langtfra den eneste, der bruger anledningen til støtte Mette Frederiksen:

- Priser mig lykkelig for, at det ikke var Ellemann eller en anden såkaldt borgerlig, der havde magten under pandemien. Ellemann har ikke format, skriver Frederik K, der har har høstet 83 likes samme sted, og på DR Nyheders Facebook-profil er melodien stort set den samme:

Koger suppe

- Så flot af Mette Frederisken.

- Hun gav svar på alle spørgsmålene.

- Ellemann prøver atter en gang at koge suppe, mistænkeliggøre og skabe et billede med sine konspirationsteorier.

- Helt og aldeles uværdigt Ellemann, skriver Bjarne J. (33 likes) hos DR, og Ulla H. sender denne svada afsted til Elleman:

- Hvor er du lav Jakob ... du kommer aldrig til at nå hende, lige meget hvor modbydeligt du opfører dig, skriver Ulla.

Mistillid til Mette Fup

På Berlingskes Facebook er der lidt mere støtte til den liberale leder. Bla. i denne fra Jette P (med 21 likes):

- Vi er flere der deler mistilliden!, og denne fra Tove O (med 16 likes):

- Mette Fup er ude for pædagogisk rækkevidde, for magten er gået hende (til) hovedet,

Den kommentar, der har høstet flest likes på Berlingske er dog ret så kritisk over for Ellemann:

- Har indtil nu ment, at Ellemann-Jensen var en ærlig og sympatisk politiker - uden at ville stemme på ham.

- Men nu har han vist sit rette jeg, dybt usympatisk er han i bund og grund, skriver Ann M.