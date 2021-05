Pinligt: 315.000 i løn er for lidt

Der er mere end 1000 jordemødre og jordemodestuderende, der nægter at søge ledige stillinger pga af lav løn - og det giver store problemer på fødegangene. Nu bliver der ansat sosu'er

- Vi står lige nu i en situation, hvor vi ikke kan rekruttere de jordemødre, vi gerne vil have.

- Vi står over for en travl sommer, og lige nu mangler vi faktisk 20 jordemødre.

Flere sosu'er og højere tempo

Sådan siger chefjordemoder Dorte Dahl fra Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden til DR Nyheder om den svære opgave hun og andre fødegangschefer står i fordi flere end 1000 jordemødre (og jordemoderstuderende) fra bevægelsen 'Jordemødre for ligeløn', nægter at søge de ledige stillinger.

Dorte ansætter derfor sosu'er lige nu og krydser fingre for at de jordemødre, der allerede er ansat, kan sætte tempoet op.

Jordemødre tjener mere i vaccinecenteret

På et møde onsdag bekræftede regionsformand og overborgmesterkandidat i København Sophie Hæstorp Andersen overfor Region Hovedstadens jordemødre, at der er en 'løndilemma':

- Der er allerede mange jordemødre, der vaccinerer og det synliggør jo løndilemmaet, sagde hun ifølge Jordemoderforeningen, og også på Christiansborg, er der politikere, der har opdaget problemet:

Skipper: Regeringens ansvar

- 1/3 af alle jordemødre og jordemoderstuderende nægter at tage arbejde i det offentlige, fordi de ikke får en rimelig løn.

- Og de gør alvor af det nu.

- Jeg kan godt forstå dem, men jeg begriber ikke, at regeringen bare lader stå til!

Det er pinligt

- Det her betyder enorm utryghed, ekstra stor belastning for dem, der er tilbage - og i sidste ende bliver det dyrt, når regionerne skal indkøbe vikarer.

- Ansvaret ligger hos regeringen. Det er pinligt, skriver Enhedslistens Pernille Skipper således på Facebook.

En nyuddannet jordemoder har en grundløn, der starter på 26.319 kr pr måned - eller 315.000 pr år - men i april kunne DR bringe et skema, hvor man kunne se forskellige faggruppers standardberegnede timefortjeneste. Det er beløb hentet fra Danmarks Statistik (2019) og er et udtryk for bruttoløn, der indeholder særlige tillæg og pension.

39.334 kr vs 26.319 kr

Standardfortjenesten er dermed den samlede løn fratrukket betalinger for overtid og fravær og indeholder basisfortjeneste (inklusive særlig feriegodtgørelse, ferie og søgnehelligdagsbetalinger), pensionsbidrag, uregelmæssige betalinger, personalegoder og genetillæg.

Og den viste, at jordemoderarbejde giver 39.334 kr. pr. måned (160,33 arbejdstimer), mens f.ex. sygeplejerskearbejde giver 40.329 kr. pr. 160,33 timers arbejdsmåned.