Pinligt: Dansk hjælp til italienske sygehuse skaber debat

- Jeg synes helt klart, at vi skal hjælpe Italien alt det de har brug for.

- Jeg synes, at det er pinligt, at vi bare tænker på os selv.

- Det ser heller ikke pænt ud at mindre velstående lande som Rusland, Kina, Albanien og Cuba sender læger og materiel til Italien, når i vi ikke gør.

Sku' vi ikke stå sammen

Sådan skriver Flemming S i en kommentar på Politikens Facebook-profil om de tanker politikere fra V, DF, Radikale og Enhedslisten har gjort sig om, at sende enten udstyr eller sundhedspersonel til Italien eller evakuere akutte patienter fra de overfyldte norditalienske hospitaler til danske sygehuse med ledige pladser og respiratorer på de intensivafdelinger.



Noget kan vi da undvære

Og Flemming er ikke den eneste, der mener at Danmark er så meget på toppen, at vi kan hjælpe andre:

- Det er en mærkelig tid.

- Alle grænser er lukkede, alle er i krig mod den samme fjende.

- Sku' vi så ikke stå sammen.

- Hjælp Italien NU, skriver Svend M, og Rikke A sætter trumf på:

- Det er ikke kun Italien også Spanien.

- Noget kan vi da undvære tænker jeg, skriver Rikke A.



På vegne af ambassadør Luigi Ferrari kan jeg oplyse, at Italien ville overveje at evakuere italienske coronaviruspatienter til danske hospitaler, hvis og når vi måtte modtage et sådant tilbud fra de kompetente danske myndigheder. Mail til Politiken fra en pressemedarbejder på den italienske ambassade. Kilde: Politiken.dk

Svært at tage forslaget alvorligt

Men selv om der er kommet mange likes til opslaget, så er der en del, dermener, at det er alt for tidligt at tænke på andre lande:

- Vi laver hård nedlukning og lægger vores samfundsøkonomi i ruiner.

- Vi får at vide at vores sygehusvæsen er max. presset og der er en storm forude.

- Svært at tage sådan et forslag alvorligt, skriver Søren P således, mens Therese åbner for hjælp - til Sverige:

- Absolut nej, herfra.

Når det eksploderer i Sverige får vi travlt

- Vi har sat hele den danske økonomi i spil, for at komme helskindet igennem epidemien ... vi har ikke overskud i vores sundhedsvæsen til vi kan sætte det hele over styr.

- Vi venter stadig på at se situationen eksplodere i Sverige .... når det sker, vil vi få rigtig travlt, skriver Therese, men hvad siger du?

