Pinligt: Flovt for Danmark

- Hans tale bliver vist i Landstingssalen.

- Desværre – tror jeg – skyldes det nok den kedelige kendsgerning, at Folketingssalen er noget gammelt skrammel, mens det er lettere at sætte en storskærm op i Landstingssalen.

Andre lande kan godt bruge deres fine sal

Sådan skriver Bjørn N til nationen! om den historiske tale Ukraines præsident Volodomyr Zelenskij skal holde i dag for folketingets medlemmer - og det danske folk. Da Zelenskij talte til Sveriges politikere i sidste foregik det således i Riksdagssalen, og de 349 folkevalgte kunne sidde på deres faste pladser. Og i Frankrig kunne de 577 medlemmer af Nationalforsamlingen også sidde i deres stole i den snart 300 år gamle plenarsal og lytte med og se Zelenskij på storskærme.



Sådan så det ud, da Zelenskyj holdt tale for den svenske Riksdag torsdag middag. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Japans folkevalgte kunne også se og høre Zelenskij fra deres faste pladser i onsdags. Foto: Behrouz Mehri/Reuters/Ritzau Scanpix

De 577 medlemmer af den franske nationalforsamling lytter til Zelenskij i sidste uge. Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Ritzau Scanpix

I lørdags i Qatar holdt Zelenskif tale til de delegerede i Doha-mødet. Bemærk de fine lænestole - i dag skal de danske folketingspolitikere stå op. Foto: Marwan Tahtah/AFP/Ritzau Scanpix

nationen! har tirsdag formiddag forsøgt at få et svar fra Folketinget på, hvorfor dagens historiske tale skal foregå i Landstingssalen, og ikke i Folketingssalen. Men de er ikke vendt retur med et svar.

De kan dog oplyse, at dagens arrangement er et 'stående arrangement', men hvad tænker du?