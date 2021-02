Pissede folk af: P-vagter stopper nu

26.424 læsere var enige med Berit, der synes folk, der skal vaccineres skal have lov at parkere gratis. Nu synes Region H så også det skal være gratis, og P-vagterne freder derfor 400 pladser - fra i morgen

- Vores Center for Ejendomme har nu efter dialog med Region Hovedstadens Akutberedskab drøftet udfordringerne med parkering.

- Og der er indgået en aftale om 400 parkeringspladser tilknyttet vaccinationscenteret i Bella Center med virkning fra fredag morgen.

- Det gør vi for at sikre et sikkert flow i vaccinationscenteret og et godt forløb for den enkelte borger.

Mere end 37.000 deltog i debatten

Sådan lyder det nu fra Region Hovedstaden efter artiklen om emsige P-vagter, der havde udset sig P-pladsen foran vaccinations-centeret ved Bella Center som 'jagt-område'. En artikel der kastede en del debat af sig - bl.a 750 kommentarer og mere end 37000 stemmer.

Dårlig stil og svineri Hej. Jeg arbejder ved vaccinationcentret i Bellacentret. Borgerne skal/kan parkerer udenfor på parkeringspladsen. Mange af borgerner er ældre mennesker der nok ikke har helt styr på parkerings app. Etc. Endv. er det svært at vide hvor længe man skal parkerer. Europark der adm. pladsen har opdaget dette. Der går konstant 2 parkeringsvagter rundt og udsteder afgifter til borgere der kommer til vaccination Jeg syntes det er rigtig dårlig stil at profiterer på ældre mennesker. ---------------------------------- Skulle vaccineres i Bellacenteret kl.10.30 d. 20/2 Parkerede over for indgangen, hvor flere biler holdt. Ingen afmærkning af betalingsparkering. Da jeg kom ud efter vaccination som tog ca. 25 min sad der en parkeringsbøde på 650 kr. Magen til svineri skal man lede længe efter Arvid P Vis mere Luk

Lette ofre: P-vagt provokerer

Adskillige læsere - både borgere, der skulle vaccineres, pårørende til borgere, der skulle vaccineres og ansatte, der vaccinerede borgere mod corona - havde nemlig kontaktet nationen! om de i deres øjne komplet usmagelige P-bøder, der blev delt ud.

I Hillerød skal man stadig betale

Og ejeren af arealet, Solstra Development, kunne deruover meddele at Region Hovedstaden havde sagt nej til at betale 25 kr pr døgn for en P-plads (meget under normalpris).

nationen! har spurgt regionen om de borgere, der skal vaccineres i Hillerød også er omfattet af den nye gratis-P-politik, men det er de kun i begrænset omfang:

- Der er lavet aftale med Hillerød, så der er mulighed for parkering for handicappede og dårligt gående.

- Alle andre test og vaccinationscentre er dækket ind via 2 timers ordning, oplyser regionen, men hvad tænker du?

Her kan man blive vaccineret i Region Hovedstaden