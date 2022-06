Pissedyrt: Far prøver rygestop

Alting bliver dyrere, børnene skal have penge til frokost i skolen og lønnen stiger ikke. Nu prøver Patrick at droppe smøgerne

- Håber det lykkedes at kvitte smøgerne.

- Det er mange penge op i røg.

Ved hvor dyrt det er

Sådan skriver Tania M. i en af de 173 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys facebook-profil om en helt almindelig familie på fem, snart seks personer, der er er så hårdt presset af prisstigninger, at de vasker tøj om natten når strømmen er billigst og skærer ned på lys og TV-tid. Faderen har også taget et ekstrajob. Og er i gang med rygestop:

- Vi har gjort det i starten af måneden, at vi køber en karton, og så har vi sagt, at efter den er målet at stoppe, siger faderen Patrick til TV2 Lorry. Og det Tania er langt fra den eneste, der hepper på at rygestoppet bliver en succes:

- Jeg ryger selv og ved hvor dyrt det er.

Mad vs smøger

- Så hvis han skar dem væk, hvilket selvfølgelig er svært, men så ville deres økonomiske situation nok se lidt anderledes ud.

- Hvis det var mad på bordet til mine børn eller rygning, ved jeg da godt hvad jeg ville vælge, skriver Louise P. og Christine K- foreslår stopper med det samme:

- Evt sælg de sidste pakker og så brug pengene på frokost til børnene, skriver hun, men hvad tænker du?