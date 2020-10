- Piver du nu igen, Peter.

- Sådan sagde en af de (mange og skiftende) mandlige hjemmehjælpere, en dag til mig.

- Det var kort før fyraften, og jeg havde via mit nødkald, bedt om hjælp til toiletbesøg i halvanden time.

Nok ikke den eneste

Sådan indleder Peter R et brev til nationen! om at være sklerosesyg, alene uden pårørende og 100 procent afhængig af den hjælp, kommunen yder. Peter får 4-5 besøg dagligt i varierende længde og på forskellige tidspunkter. Og han har flere gange forsøgt at forklare kommunen, at det ikke er godt nok, at tiderne flyder og at hans liv på den måde bliver meget svært at overskue.

Peter tror ikke, at han er den eneste sårbare dansker, der føler sig svigtet af systemet, og hans brev – som kommunen svarer på nedenfor – fortsætter derfor således:

Ufattelig meget nedværdigende tale

- Det er nogle for mig komplet ubestemmmelige faktorer, der bestemmer besøgenes længde og tidspunkter. Og de faste besøg inddrages så iøvrigt ofte, hvis jeg har haft akut besøg.

- Jeg føler mig derfor meget bundet til mit hjem, og har MANGE nætter ligget i egen afføring i timevis, før der – hvis der – kom hjælp.

- Jeg har oplevet ufatteligt mange eksempler på nedværdigende til tale - og er udmattet til langt over den normale smertegrænse.

Vil behandles som et menneske

- Hvad skal man gøre for et få blive behandlet som et menneske?

- Jeg er 58 år og været syg i 30, skriver Peter og Kolding Kommune har sendt dette svar:

- Kolding Kommune kan ikke genkende det billede som Peter R. tegner, og har ikke yderligere kommentarer, men hvad tænker du?