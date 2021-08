Pizza-bjerg kan koste lejligheden

Skal man have lov til at bytte sin lejlighed væk, hvis en af de andre beboere chikanerer? nationen! har modtaget et brev fra en lejer, der har oplevet spytklatter og pizza-chikane

- Hej.

- Jeg bor på Østerbro I København. I et boligselskab som administreres af Boligkontoret Danmark.

- Jeg har - siden jeg fik min bolig i 2019 - oplevet en del chikane af en underbo.

- Og jeg har indbragt sagen for beboerklagenævnet, da boligforeningen mente, det var en påstand mod påstand sag.

Uddrag fra Beboerklagenævnet i Københavns afgørelse, dateret 29.juni 202.

Beboerklagenævnet finder chikane dokumenteret

Sådan indleder HK, et brev til nationen! om at være uvenner med en underbo - og føle sig dårligt behandlet af sin udlejer. For HK (nationen! kender lejerens fulde navn og adresse) er ikke særlig glad for at bo et sted, hvor stemningen er dårlig. Og hun frygter f.ex. flere af de breve om sex-lyde, hun har modtaget flere, ligesom hun har oplevet at få leveret 13 pizzaer - som hun ikke havde bestilt.

Hendes brev - som nationen! har sendt til Boligkontoret Danmark med et par spørgsmål - fortsætter nemlig således:

Uddrag fra Beboerklagenævnet i Københavns afgørelse, dateret 29.juni 202.

Jeg føler mig utryg og vil gerne flytte

- Jeg har nu fået medhold i, at jeg bliver chikaneret af min underbo.

- Men jeg føler mig meget utryg i ejendommen og i min egen bolig.

- Jeg har tilbudt boligforeningen, at jeg kan flytte og bytte min bolig, men dette har jeg fået afslag på.

- Jeg ønsker at starte på en frisk et andet sted og få ro i og omkring eget hjem, skriver HK.

nationen! har sendt HKs brev - plus hele afgørelsen fra Beboerklagenævnet - til Boligkontoret Danmark, og spurgt, hvad de gør når der på den måde opstår dårlig stemning i en opgang/ejendom?

Og hvad en beboer, der bliver chikaneret af en anden beboer, kan gøre for at få lov til at bytte sin lejlighed til en et nyt sted?

Boligkontoret Danmark har haft brevet og afgørelsen i et par uger, men har ikke svaret endnu. Hvad tænker du?