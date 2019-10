Plejecenter til tørstig 98-årig: Kun én rød sodavand pr. døgn

Servicestandarden på plejehjem i Kolding foreskriver, at beboerne kan få én drik med kapsel i døgnet. Også selvom de betaler 3500 kroner pr. måned for kost.

- Med et madbudget på 3500 kroner/beboer pr. måned må der være råd til mange sodavand!

Drak for mange sodavand

Sådan skriver Marie-Louise O i en af de 27 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om en 98-årig nu afdød kvinde, der ikke måtte få mere sodavand på et plejehjem i Kolding.

Kvindens datter fortæller, at personalet bad hende om medbringe røde sodavand til moren, da sodavandsforbruget på det privatdrevne plejecenter 'var løbet løbsk'.

- 'Du vil da ikke sige, at min mor, som spiser som en fugl og som betaler 3500 kroner om måneden for kosten på Vonsildhave, ikke kan få den sodavand, hun vil have?, sagde datteren, da hun fik den besked. Og Marie-Louise er ikke den eneste, der synes, at plejecentret har været lidt for sparsommelige i situationen:



- Vi lever i et frit land, og folk betaler for at bo på plejehjem.

- Så skal de vel for fanden også have det, de ønsker sig den sidste del af deres liv.

Politikere må drikke alle de sodavand, de ønsker

- Byrådspolitikere kan få alle de sodavand, de ønsker under et møde. Men en borger på et plejehjem kan ikke ...

- Kan I se, der er noget galt, skriver Ulrik G i en kommentar samme sted, og Erik H har et forslag til en løsning:

- Find en sodavands-sponsor.

- Når et plejehjem er så fattigt, at de ikke kan serverede sodavand til vores ældre tørstige borgere.

- SKAM JER, skriver Erik.

Den regel skal laves om

Avisen har talt med seniorudvalgsformand Søren Rasmussen, der nu vil undersøge sagen nærmere.

- Jeg kan kun sige, at hvis vi har en regel, som kan tolkes sådan, at vores plejehjemsbeboere kun må få én sodavand i døgnet, så skal den laves om, siger Søren Rasmussen til avisen, men hvad siger du?