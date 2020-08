Plejehjemmets virkelighed vs. plejehjemmets hjemmeside

Hvor meget kan man forlange af menuen på et plejehjem? Frits’ mor Jytte er ikke spor tilfreds med det hun får for 4000 kr pr måned.

- Hej.

- Min mor Jytte har boet på plejehjemmet Dronning Ingrids hjemmet i Valby siden den 15. juli 2020.

- Hun har betalt for ’den store pakke’ til 4.000,- kr.

Hjemmesiden passer ikke

- En pakke der indeholder rengøring en gang om ugen, fuld forplejning, at blive tilset af en læge (Vesterbros Lægehus der er tilknyttet hjemmet).

- Der skulle også være en hel del aktiviteter i huset m.m.

- Men intet af det de skriver på deres hjemmeside passer.

Sådan indleder Frits D. et brev til nationen! om den i hans og hans mors øjne ringe standard, der er på plejehjemmet på Frederiksberg. Frits har taget et par billeder, som han synes viser problemerne – og nationen! har bedt plejehjemmet svare på kritikken. Deres svar kan du læse nedenfor – Frits brev fortsætter nemlig således:

Én gang rengøring

- Maden skulle være første klasse, men smager af intet.

- Hovedretten kan f.eks. være en lille bitte frikadelle og to glaskartofler.

- Min mor ville kunne spise billigere ude i byen.

- Den såkaldte kost de ældre får på hjemmet er ikke egnet til menneskeføde.

- Og mor har kun fået gjort rent en gang, mens hun har boet der - der er direkte uhumsk i hendes lejlighed (der flyder med brugte bleer).

- Hun er heller ikke blevet tilset af en læge, mens hun har boet der, det til trods for hendes fødder hæver og hun er blevet fejlmedicineret.

Sendt alene ind efter aftensmaden

- De ældre er overladt til sig selv, efter aftensmaden bliver de sendt ind i deres lejligheder. Alene.

- Min mor er faktisk faldet tre gange på badeværelset, hvor en handymand måtte sætte et plaster på hendes arm, skriver Frits, og plejehjemmets leder er ikke helt uenig i nogle af klagepunkterne:

- Som beboer eller pårørende på Dronning Ingrids Hjem er man altid meget velkommen til at tage kontakt til os, såfremt man oplever utilfredsstillende forhold på vores plejehjem. Vi indgår altid gerne i en dialog med beboere og pårørende, så der kan blive rettet op på de ting, man måtte være utilfreds med.

Hjemmeskrællede øko-kartofler

- Hvad angår den mad, som vi serverer, så er den lavet i vores eget køkken - med over 90 procent økologiske råvarer.

- Vores kartofler er økologiske og skrællet i vores køkken, vores sovse laver vi selv fra bunden, og personalet i køkkenet smager altid på maden, inden den serveres til beboerne.

Kunne se mere delikat ud

- Vi er enige i, at anretningen på jeres billede kunne se mere delikat ud, og det er helt klart et opmærksomhedspunkt fremadrettet. Det ændrer dog ikke på, at vi 100 procent kan stå inde for madens smag og kvalitet.

- Hvad der kan ligne en skrabet portion på jeres billede, er i virkeligheden blot en portion beregnet til en småtspisende beboer.

- Når man er småtspisende, får man med vilje serveret en lille portion - bl.a. for at gøre måltidet mere overkommeligt. Hvis beboeren ønsker mere end den portion, der først blev serveret, er det naturligvis muligt.

Kan ikke genkende de bleer

- Hvad angår rengøring, så er vi meget opmærksomme på at rydde op efter beboere, der efterlader deres bleer udenfor affaldskurven.

- Vi kan på ingen måde genkende, at personalet skulle undlade at samle bleer op fra gulvet.

- Hvis det er tilfældet, er det på ingen måde en acceptabel rengøringsstandard - det er klart, skriver Bjarne Webb-Sørensen, der er forstander på

Dronning Ingrids Hjem, men hvad tænker du?