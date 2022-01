Pludselig forsvandt Carinas coronapas

I Danmark er vi så langt fremme med vaccinationerne, at mange skal have modtaget 3. stik for at have et gyldigt coronapas. Det synes Carina er forkert.

- Vi har familie i Italien.

- Her er det nok med 2 stik for at komme ind i landet.

- Men PUFF så forsvandt coronapasset i forgårs.

- Så nu kan jeg jo ikke fremvise det længere.

To stik burde være nok til at rejse

Sådan skriver Carina B til nationen! om de nye danske regler for corona-pas, der betyder, at det ikke virker når der gået fem måneder fra seneste stik. Men andre landes coronapas-regler er ikke så skrappe, og derfor har Carina et forslag, der kan gøre det muligt for folk, der ikke har fået tredje stik endnu, at tage på ferie.

- Jeg er vaccineret 2 gange og i mange europæiske lande er det faktisk nok til at rejse ind i det pågældende land - og fx også i Australien.

Hvor mange skal vi efterhånden have?

- Jeg føler, at jeg skal tage 3. stik – ellers skal vi til dette testhelvede igen – igen. Og hvor mange stik skal vi efterhånden have?

- Man kunne jo udforme 2 slags Coronapas.

- Ét pas for personer som er vaccineret 2 gange - og ét pas for personer, som er vaccineret 3 eller flere gange, skriver Carina, der gerne vil høre hvad du mener om hendes forslag?