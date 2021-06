Poder får skældud: Se min lønseddel

Der er mere end 17.000, der lige nu arbejder med at teste danskere - og mange af dem tjener 180 kroner i timen. Det skaber problemer for andre arbejdsgivere, der ikke vil betale lige så meget

- Jeg er selv poder, og jeg synes, debatten er lidt unuanceret.

- For ja, jeg får 180 kr. I timen, men jeg skal selv indbetale til pension, så fratræk lige 12-20 % for den reelle timeløn.

- Derudover er der jobusikkerheden.

- For hvem ved, hvor længe vi har vores job.

Udskældt folkefærd

Sådan lyder de første sætninger i en mail, nationen! modtog i går fra en kvinde, der arbejder som poder i et offentligt testcenter. Hun havde netop læst artiklen '180 kr i timen: Hold da op' om en anden kvinde, der havde sagt jobbet i ældreplejen op for at arbejde i et privattestcenter. Lønnen som poder var nemlig 50 kr. mere i timen.

Selvfølgelig siger man ja

Det har tidligere været fremme, at der er cirka 17.000 personer, der lige nu arbejder med corona-tests. Nogle er ansat af staten, men de fleste arbejder i de private firmaer Falck (Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland), Copenhagen Medical (Region Hovedstaden) og Carelink (Region Syddanmark).

- Vi podere føler os som et udskældt folkefærd.

- Vi udfører vores arbejde samvittighedsfuldt, og ja, selvfølgelig takker vi ja til den timeløn, når man går ledig og søger job, skriver kvinden, der arbejder for kommunen klokken 8-16 i hverdagene, 37 timer pr. uge.

Mange kommuner oplever lige nu, at det er vanskeligt, at tiltrække ferieafløsere til f.eks. ældreplejen - og chefer fra hotel- og restaurationsbranchen har også klaget. Hvad tænker du?