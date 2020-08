Polisen siger nej til koran-bål i Malmø: Tak

- Tak til politiet.

- Sikkerhed kommer altid først.

- Nu må han (Paludan red.) hvor han kom fra.

Sådan skriver Zahid K i den mest populære af de 135 kommentarer, der foreløbig er skrevet på Malmø-avisen Kvällspostens Facebook-profil om det lokale politi, der efter flere dages interne overvejelser er nået frem til at Ramus Paludan ikke må brænde en koran af i morgen i Malmø.

Ingen mulighed for at give tilladelse

Planen var i første omgang ellers at Paludan sammen med svenske Dan Park skulle brænde en koran af i Rosengård-kvarteret, Det sagde politiet nej til, og brugte et par dage på at finde et alternativt sted for demonstrationen. Men i går sagde Mattias Sigfridsson, fungerende chef för politiet i Malmö, at der ikke bliver givet tilladelse:

- Vi må tage hensyn til sikkerheden for både arrangør, deltagere og medborgere.

- Derfor ser vi ingen mulighed for give tilladelse, lød det i en pressemeddelse.

På Facebook er der mange, der ligesom Zahid er glade for den beslutning, men der er også dem, der synes politiet er for slappe:

Trusler om vold betaler sig

- Så må de jo rådføre sig med dansk politi.

- De har jo godt kunne garantere sikkerheden ved flere af den slags arrangementer, skriver Kenneth J fe.x, og Erik G er heller ikke tilfreds:

- Trusler om vold betaler sig.

- Hvad er det for er samfund vi ender med, skriver Erik, men hvad tænker du?

Her er politiets begrundelse: