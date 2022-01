Politi beklager: Luksusbil fyldt med mug

- Jamen jeg står i badet med mine to børn, da to betjente ringede på min dør.

- De siger jeg skal udlevere min bil.

- Jeg spørger så hvordan, jeg skal forholde mig, og de svarer, at jeg kan prøve at tage den i retten.

Den troede betjentene ikke på

Sådan skriver Diana S til nationen! om den Citroén DS 7 Crossback hun fik konfiskeret for fire måneder siden, fordi en af hendes venner havde kørt vanvidskørsel i den. Bilen koster en halv million kr, og selv om betjentene ikke mente, at hun ville få noget ud af klage til domstolen over konfiskationen, så vandt hun.

På åben plads - fyldt med mug

Dianas problem er at bilen - i de fire måneder den har været i politiets varetægt - er blevet fyldt med mug, og at hendes mekaniker har renset den og vurderet at prisen for det arbejde ender på 15-20.000.

- Den stod ved Holstebro auktion, da jeg hentede den.

- På en åben plads, skriver Diana, og til TV Midtvest siger politikommissær Kim Steiniche, der er leder af logistikafdelingen, at han er ked af forløbet.

Politiet: Det er beklageligt

- Det er selvfølgelig beklageligt, at vi har udleveret et køretøj, der er i ringere stand, end da vi modtog det.

- Der er selvfølgelig mulighed for at indgive en klage, og så vil vi se på en eventuel erstatning, siger han.

De nye regler om vanvidskørsel betyder at der nu bliver konfiskeret langt flere biler nu. Fra reglerne tårdte i kraft i marts og seks måned frem, blev der således konfiskeret mere end 500 biler, men hvad tænker du?