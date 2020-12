Politi delte corona-bøder ud: Men bar ikke selv mundbind

- Politifolk, der giver bøder til folk for at bryde forsamlingsforbuddet, bør bruge mundbind.

Sådan lød det forleden i nationen!-telefonen fra Knud Erik G, der bor ganske tæt på det sted, hvor 43 midaldrende vestjyder var forsamlet for at danse og drikke lørdag aften. Og endte med at få bøder.

45 midaldrende jyder sigtes for dansefest i Holstebro

Total pjat

Knud Erik mener nemlig at have hørt, at de betjente, der afbrød festen mens der var gang i både dansegulv og bar, ikke bar de mundbind, regering og sundheds-myndigheder opfordrer folk til at bære alle mulige steder. Og det syntes han er for ringe. Han fortsatte sin klage således:

- Det er jo noget total pjat, hvis de kræver at folk skal overholde corona-regler – og så bryder dem, som det vist skete lørdag aften til ’dansefesten for voksne’ i Saugstrup ved Holstebro.

- Jeg tænker at forsamlingsforbuddet handler om at man vil begrænse smitten. Og at man bærer mundbind for at begrænse smitten.

Festen foregik hvor der ikke var krav om mundbind

nationen! har derfor sendt Knud Eriks undren til det lokale politi, for at høre om rygterne på egnen taler sandt. Og det gør de:

- Vi er i Midt- og Vestjyllands Politi meget opmærksomme på, at vi selvfølgelig bærer mundbind alle de steder, hvor der er krav om, at man skal bære mundbind.

- Det er dog også korrekt, at betjentene ikke havde mundbind på, da de lukkede festen i Holstebro, da festen ikke foregik et sted, hvor der var krav om mundbind.

- Så derfor havde betjentene heller ikke mundbind på, da det ifølge bekendtgørelsen om mundbind ikke er et krav, oplyser en kommunikationesmedarbejder fra Midt- og Vestjyllands Politi til nationen!, men hvad tænker du?