Politi greb ind: Mislykket køreprøve

Måske han kunne have regnet ud, at den ikke gik - den 30-årige, der satte sig ind i en bil og kørte væk, lige efter at han havde dumpet køreprøven?

- Utroligt.

- Hvad tænker han på?

Ville ikke anholdes

Sådan skriver Henning S. i en af de 62 kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om en 30-årig mand, der var til køreprøve i Thisted. Det motorsagkyndige valgte nemlig at dumpe manden, der derpå satte sig i en bil på førersædet - og kørte hjemad.

Den opførsel fik lokalpolitiet til at undre sig, og de fulgte efter i en patruljevogn og bragte ham til standsnin syd for byen. Det var den stadig kørekortløse mand ikke tilfreds med, og han modsatte sig, da betjentene ville anholde ham.

Nu viste det sig så, at manden - muligvis under kørslen havde indtaget nogle euforiserende stoffer:

Sigter tre gange

- Han skulle ikke have chancen igen, skriver Karen S. i en anden kommentar på Facebook, om manden, der altså endte uden kørekort - men med tre sigtelser. En for at køre uden førerbevis, én for at køre bil i påvirket tilstand og den sidste for at modsætte sig anholdelse.