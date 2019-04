Politi kunne ikke skaffe tolk: Georgisk butikstyv løsladt

- Det er en uge, siden Rigspolitiets nye tolkeleverandør overtog opgaven med at skaffe tolke for bl.a. politi og domstole. Nu er det gået galt.

- Søndag aften blev en georgier anholdt i Field's for tyveri af en parfume.

- Den nye tolkeleverandør, EasyTranslate, kunne ikke skaffe en georgisk tolk.

Løsladt uden sanktion

- Derfor måtte politiet mandag morgen løslade butikstyven til gaden uden yderligere sanktion.

- Ifølge lovgivningen skulle georgieren ellers afhøres af politiet, have en bøde og udvises af Danmark, men manden blev i stedet sat på fri fod.

Sådan lyder indledningen på et brev, Ekstra Bladet har modtaget fra en dansk tolk, der ønsker at være anonym, om den i tolkens og mange andre tolkes øjne helt uholdbare situation, dansk politi er havnet i efter at Easytranslate har fået den samlede tolkeopgave for Rigspolitiet. Læserbrevsskiveren - som selv har nægtet at arbejde for det nye tolkemonopol - fortsætter sit brev således:

Mere end 680 tolke nægter

- EasyTranslate har altså – som vi forudsagde - store problemer med at skaffe kompetente tolke.

- Og så sent som i fredags måtte en sag mod Loyal To Familia så vidt jeg er orienteret udsættes, da EasyTranslates tolk udeblev.

- Mere end 680 af Rigspolitiets tidligere tolke har afvist at arbejde for EasyTranslate, da de ikke kan stå inde for EasyTranslates lave kvalitetskrav og mangel på indsigt i juridisk tolkning og oversættelse.

- Endelig opfatter både politibetjente, sagsbehandlere osv., der har brug for tolke til at udføre deres arbejde, og tolkene selv, at firmaet er et unødvendigt administrativt mellemled.

- Tolkenes honorarer er samtidig nedsat med 20-60% under den nye ordning for at finansiere den nye ordning, skriver tolken.

Københavns Politi skriver i dag til nationen!, at de kan bekræfte, at de søndag har løsladt en georgisk person, fordi det ikke var muligt at rekvirere en tolk:

- Sigtelsen mod personen er fortsat opretholdt, og der er derfor stadig en sag mod den pågældende. Der er få georgiske tolke i Danmark, så det har længe været en udfordring at skaffe georgiske tolke, når der er brug for det, skriver politiet.

Justitsministeren har iøvrigt i begyndelsen af marts svaret Folketinget, at politiet har styr på sagerne, men hvad siger du?

Uddrag af Døgnrapporten, Københavns Politi: