Politi og bøde: Kærester i kano overrasket

- Der er godt nok mange regler efterhånden.

- Regeringen burde udgive en Regel-app, så man lige kan søge på hvad man nu skal huske af tossede ting, når man skal gøre x og y.

Det var vi ikke opmærksomme på

Sådan skriver Jesper D i en kommentar på Fyens.dks Facebook-profil om det unge kærerstepar der tirsdag aften sejlede ud i en kano ved Nyborg. De havde nemlig ikke de redningsveste med i kanoen, som loven påskriver, og da de - samtidig med at en større redningsaktion med bl.a redningsbåde, dykkere, patruljevogn og en helikopter var sat i gang på af nervøse tilskuere - kom i land, blev de overraskede.

Det var her ved Knudshoved, parret sejlede ud tirsdag aften lidt får kl. 20.00. Foto: Skraafoto/Kortforsyningen

Først over alt postyret - og derefter over, at de skulle have en bøde for manglende redningsveste:

Der er mange andre

- Jeg har læst op på det efterfølgende og fundet ud af, at det skal man åbenbart have ifølge de nye regler.

- Det samme gælder, når man står på paddleboard, som vi også har taget med.

- Men det er ikke noget, vi har været opmærksomme på. Og ud fra, hvad jeg kan læse mig frem til, så er der mange andre, der ligesom os har fået en bøde, siger den kvindelige del af kæresteparret til Fyens.dk.

Bekendtgørelse nr 848

Det fremgår af 'Bekendtgørelse nr. 848 af 14. oktober 1992 om redningsveste i mindre fartøjer', svarer politiet på nationens! spørgsmål om, hvad det er for en lov, der kan give bøder for manglende veste, men hvad siger du?

(Parret har forresten bestilt redningsveste)