Politi på lur bag skilt: Bøderegn over cyklister

- Den kontrol burde nok gøres mere permanent.

- Det virker ikke afskrækkende med lange mellemrum.

- Ser cyklister MEGET tit, uden lys og tit med en telefon.

Politiet er der for sjældent

Sådan skriver Ewald N. i en af de kommentarer politiets aktion i Odense-gågaden Vestergade onsdag har fået på fyens.dk. Betjentene - der bla. stod på lur bag et reklameskilt - delte nemlig hele 34 hilsner kr. ud til cyklende borgere mellem kl. 09.00 og 14.00:

- Kan kun sige politiet er der for sjældent

- De få gange om måneden jeg er i gågaden, ser jeg mange. Også madudbringerne.

- De cykler uden at bruge hjernen, for dem er det kr/ører, det drejer sig om, skriver Jette P. i anden kommentar.

700 kr i bøde - men hvad med fodgængere på cykelstien?

Det koster 700 kr at cykle i en gågade med cykling forbudt, men i af de 345 kommentarer, der er skrevet om bøderegnen på Fyens Facebook-profil peger Josefine K. på at politiet også bør lave en aktion rettet mod fodgængere:

- Hva' med at holde øje med fodgængere, der ikke fatter at de går på cykelstien ved Overgade.

- Når man ringer på klokken, får man bare blikket som om, at det er en selv som har lavet en fejl?

- Selvom det er tydeligt at se, at der er et fortov og en cykelsti, hvor det endda er lavet fint med små sten at, der vises en cykel som er et tegn på at det er en CYKELSTI, skriver Josefine, men hvad tænker du?