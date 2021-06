Politichef med vild soundboks-melding

- Vi skal have skabt en forståelse for, at der altså er naboer, der skal være der.

- Men vi skal måske også have skabt en forståelse for, at hvis man bor ved en havnekaj – der i øvrigt er bygget om, så den er skabt til at ligge og tage sol og bade fra - så er det nok også en del af det at bo der.

Rart at høre politiet ikke bare vil konfiskere

Sådan siger Peter Dahl, der er chef for beredskabet i København, til DR Nyheder om den 'krig', der foregår mellem unge mennesker med de potente musikmaskiner og beboere på f.ex. Islands Brygge, der vil have ro.

For politiet kan ikke bare udskrive bøder indtil der er ro, mener beredskabschefen, og i de - hold fast - 500 kommentarer, udmeldingen har fået på DR Nyheders Facebook-profil, er der mange der mener, at politiet bare skal konfiskere, forbyde og dele bøder ud. Den der er faktisk enkelte, der synes det giver mening:

- Det giver mening at der skal være plads til alle, men jeg kan da godt forstå at man som beboer i området, ikke nødvendigvis synes, at det er dem der har skabt problemet. De bor der jo bare.

- Men det er rart at høre, at politiet arbejder på at skabe en god stemning, i stedet for bare at smide bøder og konfiskere anlæg, skriver Jakob D. i en kommentar, og Martin L fortsætter:

De gamle og sure vs de unge og dumme

- Hvis man bor ud til et oplagt samlingspunkt i en stor by, og man mener, de unge mennesker er nogle uopdragne skiderikker, når de drikker øl og hører musik efter at have været til eksamen… Så har man haft urealistiske forventninger til både stedet og de unge mennesker.

- Det kan meget let indikere, at man er gammel og sur.

- Nej, det skal ikke køre i døgndrift, ja, det er skodmusik (når man er gammel og sur), og nej, de tænker sig ikke om, men jo - de må faktisk gerne være glade, unge og dumme.

- Det er man jo, skriver Martin L.

Skal de have lov til at larme pga af corona?

De højtspillende soundbokse skaber ikke kun problemer i København. I Aarhus har naboer til Botanisk Have klaget - det kan du læse om i Tortur starter kl. 14.30: Mødre raser over soundboks. Og i Kolding har et nyt trailcenter lokket mange unge mennesker til - som du kan læse om i Helt ærligt: Politiet afbrød Soundbox-fest tre gange