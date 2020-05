Politiet afviser hjælp til 88-årig svensk svigermor

- Hej.

- Jeg har forgæves prøvet at få svar på et spørgsmål.

- Min hustru er svensk, men har boet i Danmark i 30 år.

- Hendes mellemste søster bor også i Danmark.

- Tilbage i Sverige er hendes lille søster og hendes mor på 88 år.

Har ikke læst noget om søskende

Sådan lød de første linjer i en mail nationen! modtog i går fra Steen H, der bor på Lolland med konen. Steen vil nemlig gerne invitere sin svigermor, svigerinde og svoger på et visit i Danmark - men som han læser reglerne, er der et problem.

For svigermoren på 88 år må godt komme på besøg, men datteren må ikke, da hun ikke har børn i Danmark, eller er kæreste med nogen i Danmark eller arbejder i Danmark. Og da svigermoren ikke kan rejse alene pga sin høje alder, håbede Steen, at en mail til nationen! kunne bløde politiet op.

Virker fuldstændig urimeligt

Hans brev - som Rigspolitiet svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Jeg har ikke læst noget som helst om søskende.

- Min hustru er født i Sverige. Flyttede til Danmark i 1972 og blev danskstatsborger 1987.

- Hendes mor har to børn, tre børnebørn, tre oldebørn i Danmark.

- Det virker fuldstændigt urimeligt at min hustrus søster ikke må køre deres mor herned når alle mulige tilfældige kærester må komme ind.

- Samtidig med at danskere valfarter til Sverige på ferie og indkøbstur.

- Håber du kan kaste lys over dette, skriver Steen, der nok bliver skuffet når han læser dansk politis svar:

- Da der er tale om personer med fast ophold i Sverige, er det den nedenstående del af vores FAQ, som er tilgængelig på coronasmitte.dk, der er relevant:

- For personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) anses følgende formål som anerkendelsesværdige:

Moderen må - søsteren må ikke

- Ægtefæller, faste samlevere, forlovede, kærester, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark.

- Den nævnte persongruppe kan også indrejse i Danmark sammen med det danske familiemedlem/kæreste, såfremt sidstnævnte er bosiddende i Tyskland eller de nordiske lande.

- Så moderen til den svenske statsborger, der bor i Danmark, kan indrejse.

- Men ikke søsteren, svogeren osv., skriver Rigspolitiet, men hvad tænker du?