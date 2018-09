Politiet dropper sag om advokatens træfældning: Mangler beviser

- Sådan som jeg læser politiets afgørelse, så er det påstand mod påstand.

- Og så mener jeg, det er misbrug af kommunens tid og penge at gå videre.

Hvor mange er nogle enkelte træer?

Sådan siger Jakob Ville, formand for teknik- og klimaudvalget i Kolding Kommune til jv.dk om at politiet dropper sagen mod en advokat, der på vegne af en grundejerforening i et naturskønt område i Kolding, var anklaget for bevidst at have beordret en entreprenør til at fælde træer på kommunens grund.

Advokaten har erkendt, at han har bestilt fældning af enkelte træer, og entreprenøren har fortalt. at han havde opfattet, at hele området skulle ryddes, og dermed falder sagen:

Beviskravet kan ikke løftes

- Jeg har især lagt vægt på, at efterforskningen ikke har resulteret i spor, vidneforklaringer eller andre beviser, der kan løfte beviskravet i en straffesag,skriver senioranklager Lenette Skak nemlig til kommunen, og ser man på den ene kommentar politiets beslutning har fået på jv.dks Facebook, er det ærgerligt, at sagen er faldet:

- Uanset om nogle kommunale træer generer éns udsigt , så berettiger det ikke, at man tager saven og fjerner dem!

- Han skulle have haft en bøde så stor, at han ikke glemmer det, skriver Thorkild D. men hvad siger du?